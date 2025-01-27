Силы ПВО сбили пять беспилотников над Крымом и двумя областями
Средства ПВО за четыре часа уничтожили пять украинских беспилотных летательных аппаратов над Крымом, Курской и Белгородской областями, сообщила пресс-служба Минобороны России.
Атаки БПЛА были отражены в период с 18.00 до 22.00.
В ведомстве рассказали, что три беспилотника было уничтожено над Крымом и по одному — над территориями Белгородской и Курской областей.
Как уточнил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, в результате атаки дрона полностью сгорел припаркованный автомобиль в селе Кукуевка Валуйского округа, а также повреждены два дома. В Шебекино беспилотник пробил кровлю и выбил окна в жилом доме, пострадали забор и автомобиль. Информации о пострадавших не поступало.
Днем ранее, 26 января, Минобороны сообщило об уничтожении шести украинских беспилотных летательных аппаратов с 16:00 до 18:00 мск. Пять беспилотников были сбиты над Белгородской областью, два — над Крымом. В ночь на 26 января, дроны были ликвидированы в Рязанской области, в течение дня еще один аппарат был уничтожен над центром Энергодара, города, расположенного рядом с Запорожской атомной электростанцией.
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