За ночь над Россией уничтожили 40 беспилотников
За прошедшую ночь над территорией России средства ПВО уничтожили 40 украинских дронов, сообщает Минобороны.
18 беспилотников — над территорией Саратовской области; 13 дронов — над территорией Ростовской области, шесть — над территорией Брянской области, два — над территорией Волгоградской области и один — над территорией Белгородской области.
Силы ПВО отразили атаку беспилотников, зафиксированы повреждения на промышленном предприятии в Саратове, сообщил ранее саратовский губернатор Роман Бусаргин. Работают оперативные службы, по предварительным данным, никто не пострадал.
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