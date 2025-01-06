 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Минобороны сообщило об атаке дронов на Запорожскую АЭС

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Александр Полегенько / ТАСС
Фото: Александр Полегенько / ТАСС

ВСУ 5 января с помощью ударных БПЛА самолетного типа провели атаку на город Энергодар и расположенную там Запорожскую АЭС, все восемь дронов были сбиты, заявили в Министерстве обороны России.

Один из беспилотников упал на крышу учебно-тренировочного центра Запорожской АЭС. Он взорвался, произошел пожар.

В Минобороны также сообщили, что жертв и разрушений на АЭС нет, а радиационная обстановка в норме. Персонал станции продолжает работать в штатном режиме, заверило ведомство.

ВСУ попытались атаковать дронами вышку связи в Запорожской области
Политика
Фото:сервис «Яндекс.Карты»

Ранее об атаке на Запорожскую АЭС сообщала администрация станции. Там отметили, что атаки ВСУ нарушают семь принципов обеспечения ядерной безопасности и пять принципов безопасности Запорожской АЭС, установленных МАГАТЭ на Совете Безопасности ООН.

До этого 10 декабря 2024 года беспилотник атаковал машину миссии МАГАТЭ в Запорожской области. Пока нет точных улик, организация не взялась обвинять в нападении ни одну из сторон конфликта.

Читайте РБК в Telegram.

В Китае зафиксировали вспышку вируса. Уровень смертности достигает 43%

Шольц прокомментировал возможную поездку в Москву

Как выглядит Нотр-Дам после восстановления. Видео

Какое авто можно купить за ₽500 тыс. Подборка

Приднестровье отказалось от помощи Кишинева с закупками газа в ЕС

Как россияне будут отдыхать в 2025 году. Календарь

Как выглядит один из красивейших храмов в Таиланде

Овечкин назвал лучшего спортсмена 2024 года

С января заработает ипотечный стандарт: какие кредиты станут недоступными

Что будет с акциями «Сбера» в 2025 году

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Теги
Запорожская АЭС Военная операция на Украине беспилотники дроны взрывы Минобороны
Материалы по теме
ВСУ попытались атаковать дронами вышку связи в Запорожской области
Политика
Украинские силы атаковали тренажерный центр ЗАЭС
Политика
МИД допустил, что МАГАТЭ придется ездить на ЗАЭС по российской территории
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 29 декабря 2024
EUR ЦБ: 106,1 (+0,15) Инвестиции, 31 дек 2024, 09:38 Курс доллара на 29 декабря 2024
USD ЦБ: 101,68 (+1,15) Инвестиции, 31 дек 2024, 09:38
Хоккеиста СКА признали лучшим форвардом и новичком недели в КХЛСпорт, 14:58
Четыре БПЛА сбили над Курской и Белгородской областямиПолитика, 14:52
Песков рассказал, как Путин встретит РождествоОбщество, 14:36
Человек – в центре: чем геологоразведка привлекает профессионаловТренды, 14:27
Джокович заявил о психологической травме из-за депортации из АвстралииСпорт, 14:25
Минобороны сообщило об отражении контратаки ВСУ в Курской областиПолитика, 14:20
Что мотивирует IT-разработчиков создавать коллаборацииОтрасли, 14:17
Как пить красиво и осознанно
Новый интенсив РБК Pro об алкоголе
Подробнее
Пользователи сообщили о сбоях в работе интернет-сервисов в РоссииОбщество, 14:08
Замена газового счетчика: когда нужно делать, какие сроки и кому поручитьНедвижимость, 14:03
Глава IIHF заявил о нежелании рисковать ради допуска россиянСпорт, 13:55
Алиев потребовал наказать виновных в крушении лайнера AZALПолитика, 13:47
Собираем идеальный зимний гардероб: Paul & Shark в ЦУМеСтиль, 13:40
Минобороны сообщило об атаке дронов на Запорожскую АЭСПолитика, 13:36
Правительство приняло стратегию пространственного развития страныОбщество, 13:32