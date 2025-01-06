Минобороны сообщило об атаке дронов на Запорожскую АЭС

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ВСУ 5 января с помощью ударных БПЛА самолетного типа провели атаку на город Энергодар и расположенную там Запорожскую АЭС, все восемь дронов были сбиты, заявили в Министерстве обороны России.

Один из беспилотников упал на крышу учебно-тренировочного центра Запорожской АЭС. Он взорвался, произошел пожар.

В Минобороны также сообщили, что жертв и разрушений на АЭС нет, а радиационная обстановка в норме. Персонал станции продолжает работать в штатном режиме, заверило ведомство.

Ранее об атаке на Запорожскую АЭС сообщала администрация станции. Там отметили, что атаки ВСУ нарушают семь принципов обеспечения ядерной безопасности и пять принципов безопасности Запорожской АЭС, установленных МАГАТЭ на Совете Безопасности ООН.

До этого 10 декабря 2024 года беспилотник атаковал машину миссии МАГАТЭ в Запорожской области. Пока нет точных улик, организация не взялась обвинять в нападении ни одну из сторон конфликта.