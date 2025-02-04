Глава МАГАТЭ прибыл на Украину для инспекции критически важной подстанции

Рафаэль Гросси (Фото: rafaelmgrossi / X)

Гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси прибыл в Киев. Об этом он сообщил на своей странице в соцсети X.

«В свой 11-й визит на Украину с начала конфликта я направляюсь на подстанцию «Киевская», критически важную для безопасности украинской атомной энергетики, чтобы оценить ущерб и помочь предотвратить ядерную аварию. Все более хрупкая сеть несет все большую угрозу для всех АЭС, а не только для Запорожской АЭС», — написал Гросси.

Накануне в пресс-службе МАГАТЭ сообщили, что в рамках визита на Украину Гросси в Киеве проведет ряд встреч на высоком уровне, в ходе которых он обсудит текущие усилия организации по содействию предотвращению ядерной аварии в условиях конфликта.

В последний раз Гросси приезжал на Запорожускую АЭС в сентябре 2024 года. Тогда он называл работу на ЗАЭС нестабильной. Гросси также говорил, что МАГАТЭ удалось установить источник недавнего пожара, который находился не в основании градирни.

Электрическая подстанция располагается в самом центре Киева по адресу: улица Крещатик, дом 15. В 500 метрах от нее находится офис президента Украины Владимира Зеленского. 15 января произошло возгорание подстанции. Причина возгорания на называлась.

Запорожская АЭС располагается на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе — на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность России на фоне референдума, по итогам которого в состав России вошли четыре региона: Донецкая народная республика, Луганская народная республика, а также Запорожская и Херсонская области.