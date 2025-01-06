МИД России потребовал мировой реакции на атаки на Запорожскую АЭС

Фото: Эрик Романенко / ТАСС

Россия ждет от мирового сообщества и МАГАТЭ реакции на попытку Киева ударить по Запорожской АЭС, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Действиям украинской стороны, которая ни в грош не ставит ни международное право, ни нормы ядерной безопасности и продолжает наводить прицелы своих орудий, ракет и беспилотников на российские ядерно-энергетические объекты, не может быть ни оправдания, ни прощения», — сказала Захарова.

Она уверена, что Киев старается устроить атомную катастрофу, «играя жизнями стран и народов в Европе и на других континентах».

Ранее Минобороны сообщило об атаке 5 декабря на Запорожскую АЭС с помощью беспилотников. Все восемь БПЛА были сбиты. Однако один из них упал и взорвался на крыше учебно-тренировочного центра АЭС.

Ранее об атаке на Запорожскую АЭС сообщала администрация станции. Там отметили, что атаки ВСУ нарушают семь принципов обеспечения ядерной безопасности и пять принципов безопасности Запорожской АЭС, установленных МАГАТЭ на Совете Безопасности ООН.

До этого 10 декабря 2024 года беспилотник атаковал машину миссии МАГАТЭ в Запорожской области. Пока нет точных улик, организация не взялась обвинять в нападении ни одну из сторон конфликта.