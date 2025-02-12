В Екатеринбурге толпа мигрантов осадила отдел полиции

«E1»: Десятки мигрантов выстроились в очередь в ОВД Вторчермет в Екатеринбурге

Десятки мигрантов штурмовали здание полиции в Екатеринбурге в районе Вторчермет. Об этом сообщает портал Е1.ru.

На опубликованной видеозаписи видно, как десятки мигрантов столпились у одного из кабинетов, чтобы продлить себе вид на жительство в России. У многих из них поджимают сроки, что может грозить назначением штрафа или депортацией. Одна из читательниц портала сообщила, что сотрудники полиции «хамят, работают медленно и постоянно куда-то выходят».

По информации Е1.ru, мигранты приехали за 2,5 часа до открытия отделения, чтобы записаться в очередь. К 11:00 12 февраля в списке было уже несколько десятков человек. Прием иностранных граждан идет два раза в неделю по два часа.

В пресс-службе УМВД Екатеринбурга сообщили порталу, что руководство отдела по вопросам миграции городского управления МВД старается сократить очереди и ускорить выдачу документов гражданам. Ситуация находится на контроле ведомства.

РБК направил запрос в УМВД России по Екатеринбургу.

На прошлой неделе спикер Госдумы Вячеслав Володин анонсировал принятие новых инициатив о медосвидетельствовании мигрантов, прибывающих в Россию.

Кроме того, с 5 февраля в России заработал публичный реестр нелегальных мигрантов. Также вступил в силу новый порядок их высылки из страны.