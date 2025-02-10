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Пенсии в 2025 году ,  
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Картаполов заявил о надежде на индексацию военных пенсий с 1 марта

Сюжет
Пенсии в 2025 году
Фото: Виталий Невар / РИА Новости
Фото: Виталий Невар / РИА Новости

Госдума может уже 11 февраля принять закон об индексации пенсий военным на 9,5%, сообщил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

Это значит, что повышение военных пенсий может произойти с 1 марта.

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Фото:Андрей Любимов / РБК

«Мы стараться будем, чтобы уже с 1 марта наши военные пенсионеры получили пенсию с перерасчетом на 9,5%», — отметил Картаполов (цитата по ТАСС).

Ранее правительство внесло в Госдуму законопроект, предусматривающий увеличение денежного довольствия, используемого при расчете военных пенсий.

По законопроекту с 1 января 2025 года размер денежного довольствия, учитываемого при исчислении пенсии, должен быть увеличен до 93,59%. В пояснительной записке отмечается, что данное повышение соответствует фактическому уровню инфляции за прошлый год, который составил 9,5%.

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индексация пенсий Госдума Андрей Картаполов
Андрей Картаполов фото

Андрей Картаполов

глава комитета Госдумы по обороне, военный, генерал-полковник
9 ноября 1963 года
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