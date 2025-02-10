Картаполов заявил о надежде на индексацию военных пенсий с 1 марта
Госдума может уже 11 февраля принять закон об индексации пенсий военным на 9,5%, сообщил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.
Это значит, что повышение военных пенсий может произойти с 1 марта.
«Мы стараться будем, чтобы уже с 1 марта наши военные пенсионеры получили пенсию с перерасчетом на 9,5%», — отметил Картаполов (цитата по ТАСС).
Ранее правительство внесло в Госдуму законопроект, предусматривающий увеличение денежного довольствия, используемого при расчете военных пенсий.
По законопроекту с 1 января 2025 года размер денежного довольствия, учитываемого при исчислении пенсии, должен быть увеличен до 93,59%. В пояснительной записке отмечается, что данное повышение соответствует фактическому уровню инфляции за прошлый год, который составил 9,5%.
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