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Личные финансы ,  
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Россияне оценили, сколько готовы вложить в общий бюджет семьи или пары

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Личные финансы
Фото: Наталья Шатохина / NEWS.ru / Global Look Press
Фото: Наталья Шатохина / NEWS.ru / Global Look Press

Большинство россиян уверены, что ведение совместного бюджета при проживании в паре положительно влияет на отношения и способствует решению жизненных проблем. Такие выводы следуют из данных опроса, который провел Т-банк (результаты есть у РБК).

При этом 24% опрошенных готовы отдавать в общее с партнером пользование до 10 тыс. руб. в месяц. У большей части россиян (55%) эта сумма варьируется от 20 тыс. до 50 тыс. руб. в месяц.

Сумму до 100 тыс. руб. назвали 15% респондентов, более 100 тыс. руб. — 6%.

Большинство россиян (77%) поддерживают идею ведения общего бюджета в отношениях. При этом 61% опрошенных считают, что такие общие траты должны быть только после начала совместного проживания. Те, кто находится в официальном браке, в целом склонны считать, что вести общий бюджет следует с самого начала отношений.

Основным преимуществом совместного бюджета для 55% респондентов является снижение числа ссор, связанных с финансами. Среди других положительных моментов люди также упоминают упрощение планирования крупных покупок (52%) и повышение уровня доверия между партнерами (47%).

Мнения респондентов разошлись относительно того, сколько средств нужно направлять в общий бюджет. 33% считают, что оптимально иметь фиксированный ежемесячный взнос, который покрывает обязательные расходы, такие как аренда жилья, ипотека и коммунальные платежи. Это мнение чаще всего разделяют молодые люди в возрасте от 18 до 34 лет.

Другие 33% считают, что все доходы каждого партнера должны идти в общий бюджет. Эта позиция более характерна для людей старше 45 лет. Также 21% респондентов предлагают отдавать 50% своего дохода в общий бюджет, оставляя остальное для личных нужд.

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Фото:Михаил Гребенщиков / РБК

В августе 2024 года россияне участвовали в опросе о размере оплаты труда. Выяснилось, что почти половина опрошенных считают достойной зарплату в размере 100–200 тыс. руб. Такой ответ выбрали 48% респондентов. Еще 19% считают, что их труд должен оплачиваться суммой свыше 500 тыс. руб., а 18% — менее 100 тыс. руб.

Также 69% опрошенных отметили, что перспектива более высокой зарплаты влияет на их выбор профессии. 80% участников считают, что работа должна помогать достигать определенного жизненного стандарта.

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Теги
Исследование планирование бюджета Т-Банк Россия
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