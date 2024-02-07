В МИДе сообщили о начале работы над «Интервидением»

Работа по организации музыкального конкурса «Интервидение» началась, российская дипломатия помогает в налаживании международных контактов, передает «РИА Новости» со ссылкой на директора департамента по многостороннему гуманитарному сотрудничеству и культурным связям МИД России Александра Алимова.

«МИД оказывает содействие организаторам конкурса в налаживании развития контактов со странами, которые приглашены участвовать в этом мероприятии. Мы продолжим эту работу», — заявил он.

Дипломат также отметил, что интерес к конкурсу — «действительно, значительный». На сегодняшний день на повестке дня стоят «организационно-технические и творческие» вопросы участия в мероприятии других стран. В заключение Алимов выразил уверенность в том, что «это будет оглушительный успех».

О планах запуска международного музыкального конкурса «Интервидение» 17 ноября 2023 года на IX Санкт-Петербургском международном культурном форуме сообщила министр культуры России Ольга Любимова.

Гендиректор «Первого канала» Константин Эрнст уточнил, что в конкурс будет свободен от «политических ограничений, влияний». По его словам, «Интервидение» станет «свободной трибуной», с которой смогут выступить исполнители поп-музыки из всех стран.

Россия не принимала участие в «Евровидении» в 2022 и 2023 годах после решения организаторов отстранить ее из-за опасений, что включение российской заявки на участие в конкурсе «приведет к ухудшению его репутации». Позднее исполнительный директор «Евровидения» Мартин Эстердаль заявил, что решение об отстранении России от участия было непростым.