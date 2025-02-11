 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Новые законы в России ,  
0 

В Думу внесли законопроект о преследовании скрывшихся за рубежом граждан

Сюжет
Новые законы в России
Фото: Наталья Шатохина / NEWS.ru / Global Look Press
Фото: Наталья Шатохина / NEWS.ru / Global Look Press

Обновленную редакцию законопроекта о привлечении к уголовной ответственности преступников, скрывшихся за рубежом, внесли в Госдуму. Документ опубликован в автоматизированной системе обеспечения законодательной деятельности (АСОЗД).

Авторами инициативы выступили депутаты Госдумы Ирина Яровая, Дмитрий Вяткин, Василий Пискарев, Эрнест Валеев, Анатолий Выборный и Александр Терентьев. Изменения вносятся в ст. 458 Уголовно-процессуального кодекса (направление материалов уголовного дела для осуществления уголовного преследования).

В действующей редакции статьи 458 говорится только о преступлениях, которые совершили иностранцы на территории России. В этом случае, если иностранный гражданин уже покинул страну, материалы передаются в Генпрокуратуру, которая решает вопрос «об их направлении в компетентные органы иностранного государства для осуществления уголовного преследования».

В новой редакции этой статьи, предложенной депутатами, не упоминаются гражданство подозреваемого и место совершения преступления. То есть объектом преследования за рубежом может стать в том числе гражданин России, нарушивший положения отечественного Уголовного кодекса в любой точке мира.

Депутат пообещал, что законодательство в этой сфере в дальнейшем будет совершенствоваться, чтобы «тем, кто совершил преступления в нашей стране, куда бы они не пытались скрыться, не осталось шансов уйти от ответственности за содеянное».

Накануне первоначальная версия законопроекта была отозвана авторами, так как, по словам Пискарева, «возникла необходимость внесения технических правок в текст проекта закона».

Как будут освобождать от уголовной ответственности за военную службу
Политика
Фото:Евгений Биятов / РИА Новости

Законопроект был внесен в нижнюю палату парламента в начале августа 2024 года. Тогда Пискарев объяснил, что закон предлагает наделить Генпрокуратуру правом направлять в иностранные государства материалы для привлечения к ответственности совершивших преступления российских граждан, которые уехали из страны для избежания наказания.

Читайте РБК в Telegram.

В Баку начали демонтировать вывеску Русского дома

Магазины пожаловались в ФАС на низкие цены на маркетплейсах

Как пошлины США повлияют на мировой рынок и Россию

Запасы золота в российских банках упали вдвое

Курс доллара на рынке Форекс впервые с ноября упал ниже ₽96

Искусствоведы нашли ранее неизвестный портрет женщины кисти Пикассо

РБК запускает винный салон. Расписание

Мы купили автомобиль на маркетплейсе. Как это работает

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов

Какие квартиры легче продать в 2025 году при низком спросе

Спевшая «Муси-пуси» Катя Лель стала заслуженной артисткой России

Автомобили Xiaomi начнут поставлять в Россию официально
Теги
Госдума законопроект ответственность переезд преступники
Материалы по теме
Картаполов пообещал «ощутимое» повышение штрафов для военнообязанных
Общество
В России предложили увеличить штраф за несообщение в военкомат о переезде
Политика
Треть россиян сообщила о готовности к переезду ради карьеры
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 12 февраля
EUR ЦБ: 99,2 (-1,3) Инвестиции, 17:37 Курс доллара на 12 февраля
USD ЦБ: 95,8 (-0,98) Инвестиции, 17:37
В Ленобласти выплату контрактникам повысили до ₽2,5 млнОбщество, 18:06
В правительстве задумались о выплатах учителям за успехи учениковОбщество, 18:04
Стал известен второй участник плей-офф КХЛСпорт, 17:58
Как заработать в интернете: 15 способов заработка, с опытом и безСоциальная экономика, 17:54
Официальные курсы доллара и евро упали до минимумов с осени 2024 годаИнвестиции, 17:53
Топ-5 причин, почему стоит купить Jaecoo J8Авто, 17:49
В Дагестане главврач больницы уволился после скандала с интимным видеоОбщество, 17:39
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Рада одобрила покупку реакторов для Хмельницкой АЭС у БолгарииПолитика, 17:37
Россиянку задержали за попытку контрабанды золотых украшений на ₽56 млнОбщество, 17:32
Импульс для бизнеса: как работают территории опережающего развитияОтрасли, 17:31
Politico узнало об ухудшении отношений между Маском и МакрономПолитика, 17:26
Володин поручил разобраться с задержанием основателя ИТ-компании iSpringОбщество, 17:24
Как изменится рынок big data в 2025 году: 5 ключевых трендовТренды, 17:21
Отказ Макрона пожать руку Моди попал на видеоПолитика, 17:20