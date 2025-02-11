В Думу внесли законопроект о преследовании скрывшихся за рубежом граждан

Фото: Наталья Шатохина / NEWS.ru / Global Look Press

Обновленную редакцию законопроекта о привлечении к уголовной ответственности преступников, скрывшихся за рубежом, внесли в Госдуму. Документ опубликован в автоматизированной системе обеспечения законодательной деятельности (АСОЗД).

Авторами инициативы выступили депутаты Госдумы Ирина Яровая, Дмитрий Вяткин, Василий Пискарев, Эрнест Валеев, Анатолий Выборный и Александр Терентьев. Изменения вносятся в ст. 458 Уголовно-процессуального кодекса (направление материалов уголовного дела для осуществления уголовного преследования).

В действующей редакции статьи 458 говорится только о преступлениях, которые совершили иностранцы на территории России. В этом случае, если иностранный гражданин уже покинул страну, материалы передаются в Генпрокуратуру, которая решает вопрос «об их направлении в компетентные органы иностранного государства для осуществления уголовного преследования».

В новой редакции этой статьи, предложенной депутатами, не упоминаются гражданство подозреваемого и место совершения преступления. То есть объектом преследования за рубежом может стать в том числе гражданин России, нарушивший положения отечественного Уголовного кодекса в любой точке мира.

Депутат пообещал, что законодательство в этой сфере в дальнейшем будет совершенствоваться, чтобы «тем, кто совершил преступления в нашей стране, куда бы они не пытались скрыться, не осталось шансов уйти от ответственности за содеянное».

Накануне первоначальная версия законопроекта была отозвана авторами, так как, по словам Пискарева, «возникла необходимость внесения технических правок в текст проекта закона».

Законопроект был внесен в нижнюю палату парламента в начале августа 2024 года. Тогда Пискарев объяснил, что закон предлагает наделить Генпрокуратуру правом направлять в иностранные государства материалы для привлечения к ответственности совершивших преступления российских граждан, которые уехали из страны для избежания наказания.