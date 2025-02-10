В Думе решили доработать закон о скрывшихся за рубежом россиянах
Комитет Госдумы по безопасности собирается изменить и заново внести на рассмотрение в Госдуму законопроект об уголовном преследовании россиян, которые скрываются от наказания за рубежом. Об этом заявил глава комитета и один из авторов инициативы Василий Пискарев.
При этом, по его словам, концептуальных изменений в законопроект вносить не планируют. «После технических корректировок законопроект в ближайшее время будет внесен заново», — цитирует Пискарева «РИА Новости».
В связи с этим решением законопроект отозвали и сняли с рассмотрения. Информация об этом была размещена в базе нижней палаты парламента.
«В связи с отзывом <...> проекта федерального закона <...> снять указанный законопроект с дальнейшего рассмотрения», — говорится в решении совета Госдумы.
Законопроект внесли в нижнюю палату парламента в начале августа 2024 года. Авторы предложили внести изменения в ст. 458 Уголовно-процессуального кодекса.
Пискарев тогда объяснил, что закон предлагает наделить Генеральную прокуратуру правом направлять в иностранные государства материалы для привлечения к ответственности совершивших преступления российских граждан, которые уехали из страны для избежания наказания.
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