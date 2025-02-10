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Политика ,  
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В Думе решили доработать закон о скрывшихся за рубежом россиянах

Пискарев: проект о скрывшихся за рубежом россиянах доработают и внесут в Думу
Фото: Сергей Карпов / ТАСС
Фото: Сергей Карпов / ТАСС

Комитет Госдумы по безопасности собирается изменить и заново внести на рассмотрение в Госдуму законопроект об уголовном преследовании россиян, которые скрываются от наказания за рубежом. Об этом заявил глава комитета и один из авторов инициативы Василий Пискарев.

При этом, по его словам, концептуальных изменений в законопроект вносить не планируют. «После технических корректировок законопроект в ближайшее время будет внесен заново», — цитирует Пискарева «РИА Новости».

В связи с этим решением законопроект отозвали и сняли с рассмотрения. Информация об этом была размещена в базе нижней палаты парламента.

«В связи с отзывом <...> проекта федерального закона <...> снять указанный законопроект с дальнейшего рассмотрения», — говорится в решении совета Госдумы.

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Законопроект внесли в нижнюю палату парламента в начале августа 2024 года. Авторы предложили внести изменения в ст. 458 Уголовно-процессуального кодекса.

Пискарев тогда объяснил, что закон предлагает наделить Генеральную прокуратуру правом направлять в иностранные государства материалы для привлечения к ответственности совершивших преступления российских граждан, которые уехали из страны для избежания наказания.

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Теги
Госдума законопроект преступники преследование Василий Пискарев
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