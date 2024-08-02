В Госдуму внесли закон о привлечении к ответственности россиян за рубежом

Фото: Spencer Platt / Getty Images

Депутаты Госдумы от партий «Единая Россия» и «Справедливая Россия» внесли на рассмотрение в Госдуму законопроект о привлечении к уголовной ответственности россиян, которые скрываются за границей. Проект документа опубликован в базе нижней палаты парламента.

Авторы законопроекта предложили внести изменения в ст. 458 Уголовно-процессуального кодекса, которая регулирует направление материалов уголовного дела для уголовного преследования.

В текущей редакции эта статья, как говорится в пояснительной записке к законопроекту, «не позволяет обеспечивать неотвратимость ответственности» обвиняемых, включая подсудимых, скрывающихся за границей и постоянно проживающих там граждан России, «ведущих из-за рубежа антироссийскую деятельность» и в выдаче которых иностранные государства отказывают Москве.

Один из авторов документа депутат Госдумы Андрей Пискарев объяснил в своем телеграм-канале, что предлагается наделить Генеральную прокуратуру правом направлять в иностранные государства материалы для привлечения к ответственности совершивших преступления российских граждан, которые уехали из страны для избежания наказания.