В Госдуму внесли закон о привлечении к ответственности россиян за рубежом
Депутаты Госдумы от партий «Единая Россия» и «Справедливая Россия» внесли на рассмотрение в Госдуму законопроект о привлечении к уголовной ответственности россиян, которые скрываются за границей. Проект документа опубликован в базе нижней палаты парламента.
Авторы законопроекта предложили внести изменения в ст. 458 Уголовно-процессуального кодекса, которая регулирует направление материалов уголовного дела для уголовного преследования.
В текущей редакции эта статья, как говорится в пояснительной записке к законопроекту, «не позволяет обеспечивать неотвратимость ответственности» обвиняемых, включая подсудимых, скрывающихся за границей и постоянно проживающих там граждан России, «ведущих из-за рубежа антироссийскую деятельность» и в выдаче которых иностранные государства отказывают Москве.
Один из авторов документа депутат Госдумы Андрей Пискарев объяснил в своем телеграм-канале, что предлагается наделить Генеральную прокуратуру правом направлять в иностранные государства материалы для привлечения к ответственности совершивших преступления российских граждан, которые уехали из страны для избежания наказания.
Сенатора Дмитрия Савельева задержали по делу об убийстве. Подробнее
Мосбиржа приостанавливает публикацию статистики по валютному рынку
Число погибших в Нижнем Тагиле выросло до семи
Как правильно дегустировать и подавать вино
Вступил в силу запрет на строительство в Москве квартир меньше 28 кв. м
На Украине подсчитали, сколько мужчин поступают в вузы для отсрочки
Ученые установили, что на Меркурии есть слой алмазов толщиной до 18 км
В ВШЭ рассказали о влиянии стресса на частоту употребления алкоголя
Подборка каналов РБК в Telegram