Чичваркина и Баунова привлекают за участие в нежелательной организации

Чичваркина могут привлечь по КоАП за участие в нежелательной организации

Евгений Чичваркин (Фото: Наталья Ильина для РБК)

Протокол об участии в нежелательной организации составлен в отношении российского бизнесмена, основателя сети магазинов «Евросеть» Евгения Чичваркина (признан Минюстом России иноагентом). Об этом свидетельствуют материалы, опубликованные на портале судов общей юрисдикции Москвы.

Материалы административного дела по статье 20.33 Кодекса об административных правонарушениях поступили в Дорогомиловский районный суд Москвы. Причиной составления протокола может стать участие Чичваркина в «Антивоенном комитете России» (признан нежелательной организацией в России). Минюст признал организацию нежелательной в январе 2024 года.

Аналогичный протокол поступил и на журналиста, публициста и бывшего дипломата Александра Баунова (Минюст считает его иноагентом). Материалы рассматривает Таганский суд Москвы.

Евгений Чичваркин в ноябре 2008 года покинул пост председателя совета директоров «Евросети» и уехал в Великобританию. Следствие добивалось его экстрадиции для привлечения в качестве обвиняемого по делу о вымогательстве, он был объявлен в федеральный розыск. В 2011 году уголовное дело против Чичваркина было прекращено. В 2012 году Евгений Чичваркин стал соинвестором винного бутика Hedonism Wines, который располагается в престижном районе Mayfair в Лондоне.

В июне 2022 года Минюст России признал его иностранным агентом. В причинах включения предпринимателя в реестр ведомство указало наличие источников финансирования с Украины. Чичваркина дважды штрафовали за нарушение порядка деятельности иноагента. Наказанием по статье 19.34 КоАП РФ предусматривается штраф на сумму от 30 до 50 тыс. руб.

Александр Баунов — российский журналист, филолог-античник, публицист, бывший дипломат. Старший научный сотрудник Берлинского центра Карнеги по изучению России и Евразии, открывшегося в 2023 году. Бывший главный редактор сайта Carnegie.ru Московского центра Карнеги (2015–2022). Бывший редактор и автор изданий Slon.ru (2009–2015) и «Русский Newsweek» (2004–2008).

В июле 2024 года Минюст объявил «Фонд Карнеги за международный мир» «нежелательной» организацией.