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Технологии и медиа ,  
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Роскомнадзор сообщил о сбое на крупнейшей точке интернет-трафика в России

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Кратковременный сбой электропитания произошел на крупнейшей в России точке межоператорского обмена интернет-трафика на улице Бутлерова в Москве. Об этом РБК сообщили в пресс-службе Роскомнадзора.

Там отметили, что сбой не затронул весь узел связи и не привел к массовым просадкам трафика, но временные трудности могли возникнуть у отдельных операторов связи.

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Фото:Михаил Гребенщиков / РБК

В январе в Рунете произошло два масштабных сбоя. Так, 14 января на перебои в функционировании интернета жаловались пользователи в Москве и Подмосковье, подключенные к разным поставщикам услуг. В частности, у российских пользователей не работали сайты Google, Liveinternet, Википедии, РЖД и другие.

Через десять дней, 24 января, пользователи жаловались на проблемы в работе мобильных операторов, а также мессенджеров. По данным «Сбой.рф», тогда больше 4 тыс. жалоб подали клиенты «МегаФона», свыше 1 тыс. — Yota, еще несколько сотен — МТС и «Билайна».

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