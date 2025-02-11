Роскомнадзор сообщил о сбое на крупнейшей точке интернет-трафика в России
Кратковременный сбой электропитания произошел на крупнейшей в России точке межоператорского обмена интернет-трафика на улице Бутлерова в Москве. Об этом РБК сообщили в пресс-службе Роскомнадзора.
Там отметили, что сбой не затронул весь узел связи и не привел к массовым просадкам трафика, но временные трудности могли возникнуть у отдельных операторов связи.
В январе в Рунете произошло два масштабных сбоя. Так, 14 января на перебои в функционировании интернета жаловались пользователи в Москве и Подмосковье, подключенные к разным поставщикам услуг. В частности, у российских пользователей не работали сайты Google, Liveinternet, Википедии, РЖД и другие.
Через десять дней, 24 января, пользователи жаловались на проблемы в работе мобильных операторов, а также мессенджеров. По данным «Сбой.рф», тогда больше 4 тыс. жалоб подали клиенты «МегаФона», свыше 1 тыс. — Yota, еще несколько сотен — МТС и «Билайна».
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