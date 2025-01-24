В работе Рунета произошел масштабный сбой

Тысячи жалоб поступили на порталы «Сбой.рф» и Downdetector.su на работу «МегаФона». В компании сообщили РБК, что их сеть работает штатно

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

В Рунете произошел сбой: пользователи жалуются на проблемы в работе мобильных операторов, а также мессенджеров.

Как следует из данных «Сбой.рф», больше 4 тыс. жалоб подали клиенты «МегаФона», свыше 1 тыс. — Yota, еще несколько сотен — МТС и «Билайна».

На портале Downdetector.su более 3 тыс. жалоб на работу «МегаФона» и свыше 1 тыс. на Yota. Пользователи сообщают также о сбоях у МТС, Tele2, «Билайна» и «Ростелекома». Более 4 тыс. сообщений появилось о проблемах с работой Telegram, несколько сотен — с WhatsApp. На «Сбой.рф» и Downdetector также начались появляться жалобы на работу банков, в частности ВТБ и Т-банка.

В пресс-службе «МегаФона» сообщили РБК, что сеть мобильного оператора «работает штатно». «Возможные проблемы с доступом к отдельным зарубежным интернет-ресурсам происходят по не зависящим от нас причинам», – отметили в компании.

Последний раз масштабный сбой в работе Рунета произошел в середине января: 14-го числа на работу интернет-провайдеров пожаловались пользователи в Москве и Подмосковье, подключенные к разным поставщикам услуг.

Как заявили РБК в Роскомнадзоре, в службе заметили «кратковременное нарушение связности» в Рунете. «Работа сети оперативно восстановлена дежурными службами Центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования», — подчеркнули там.