Путин присвоил звание Героя России погибшему в бою вице-губернатору
Президент Владимир Путин подписал указ о присвоении звания Героя России посмертно погибшему в зоне военной операции вице-губернатору Приморского края Сергею Ефремову. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Путин также наградил орденами Мужества посмертно двух других погибших бойцов добровольческого отряда «Тигр» — Сергея Дмитриева и Александра Иваровского.
В документе указано, что звание и награды присвоены за мужество и героизм, проявленные при исполнении гражданского долга.
Ефремов погиб 2 февраля, когда выезжал на рекогносцировку. Он был начальником приморского добровольческого отряда «Тигр», организованного в июне 2022 года.
В феврале 2024 года Ефремов был назначен вице-губернатором Приморского края. В августе того же года, после вторжения Вооруженных сил Украины в Курскую область, он снова направился на фронт вместе с отрядом.
Погибший вместе с Ефремовым был сотрудником управления МЧС по Приморскому краю. В ведомстве сообщали, что он был убит «при рекогносцировке маршрута движения от села Новоивановка к поселку Никольский». Первый поселок освобожден, второй — находится на линии фронта, за него еще идут бои.
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