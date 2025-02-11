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Военная операция на Украине ,  
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Путин присвоил звание Героя России погибшему в бою вице-губернатору

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Юрий Смитюк / ТАСС
Фото: Юрий Смитюк / ТАСС

Президент Владимир Путин подписал указ о присвоении звания Героя России посмертно погибшему в зоне военной операции вице-губернатору Приморского края Сергею Ефремову. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Путин также наградил орденами Мужества посмертно двух других погибших бойцов добровольческого отряда «Тигр» — Сергея Дмитриева и Александра Иваровского.

В документе указано, что звание и награды присвоены за мужество и героизм, проявленные при исполнении гражданского долга.

Вице-губернатор Приморья погиб, возвращаясь с боевого задания
Политика
Сергей Ефремов

Ефремов погиб 2 февраля, когда выезжал на рекогносцировку. Он был начальником приморского добровольческого отряда «Тигр», организованного в июне 2022 года.

В феврале 2024 года Ефремов был назначен вице-губернатором Приморского края. В августе того же года, после вторжения Вооруженных сил Украины в Курскую область, он снова направился на фронт вместе с отрядом.

Погибший вместе с Ефремовым был сотрудником управления МЧС по Приморскому краю. В ведомстве сообщали, что он был убит «при рекогносцировке маршрута движения от села Новоивановка к поселку Никольский». Первый поселок освобожден, второй — находится на линии фронта, за него еще идут бои.

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Теги
Владимир Путин Герой России Военная операция на Украине
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