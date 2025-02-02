Вице-губернатор Приморья погиб, возвращаясь с боевого задания
Погиб вице-губернатор Приморского края Сергей Ефремов, рассказал в телеграм-канале губернатор региона Олег Кожемяко.
«Возвращаясь с боевого задания, погиб командир добровольческого отряда «Тигр» Сергей Ефремов. Сергей был незаурядным человеком с большим добрым сердцем, отзывчивый, волевой командир, организатор», — сообщил Кожемяко.
Губернатор отметил, что вместе с Ефремовым в июне 2022 года они организовали отряд «Тигр», первым его командиром которого стал погибший.
В августе 2024 года Кожемяко сообщил, что Ефремов стал во главе бойцов отряда «Тигр», которые решили отправиться в Курскую область для освобождения приграничья от украинских сил.
«Он был всегда на передовой позиции и сегодня [2 февраля], выезжая на рекогносцировку, погиб», — рассказал глава Приморья. По данным телеграм-каналов Shot и Mash, машина, в которой находился замгубернатора, наехала на мину в Курской области.
Ефремов был назначен вице-губернатором Приморья, отвечающим за внутреннюю политику, в феврале 2024 года.
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