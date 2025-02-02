Вице-губернатор Приморья погиб, возвращаясь с боевого задания

Сергей Ефремов погиб 2 февраля, «выезжая на рекогносцировку», сообщил губернатор Приморья. Он был командиром отряда «Тигр», созданного в 2022 году, а прошлым летом отправился освобождать Курскую область

Сергей Ефремов (Фото: Правительство Приморского края)

Погиб вице-губернатор Приморского края Сергей Ефремов, рассказал в телеграм-канале губернатор региона Олег Кожемяко.

«Возвращаясь с боевого задания, погиб командир добровольческого отряда «Тигр» Сергей Ефремов. Сергей был незаурядным человеком с большим добрым сердцем, отзывчивый, волевой командир, организатор», — сообщил Кожемяко.

Губернатор отметил, что вместе с Ефремовым в июне 2022 года они организовали отряд «Тигр», первым его командиром которого стал погибший.

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В августе 2024 года Кожемяко сообщил, что Ефремов стал во главе бойцов отряда «Тигр», которые решили отправиться в Курскую область для освобождения приграничья от украинских сил.

«Он был всегда на передовой позиции и сегодня [2 февраля], выезжая на рекогносцировку, погиб», — рассказал глава Приморья. По данным телеграм-каналов Shot и Mash, машина, в которой находился замгубернатора, наехала на мину в Курской области.

Ефремов был назначен вице-губернатором Приморья, отвечающим за внутреннюю политику, в феврале 2024 года.