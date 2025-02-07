МЧС сообщило о гибели служившего с вице-губернатором Приморья сотрудника
В Курской области при выполнении специальных задач погиб сотрудник управления МЧС по Приморскому краю Александр Иваровский, сообщила пресс-служба ведомства в телеграм-канале.
Мужчина погиб 2 февраля «при рекогносцировке маршрута движения от села Новоивановка к поселку Никольский», уточнили в МЧС. Он служил в составе добровольческого отряда «Тигр».
Иваровский ушел на фронт в сентябре 2023 года. До этого, в 2001 — 2004 годах, он принимал участие в контртеррористических операциях на Северном Кавказе.
В тот же день, 2 февраля, погиб начальник отряда «Тигр» — вице-губернатор Приморского края Сергей Ефремов. Как сообщал приморский губернатор Олег Кожемяко, Ефремов также был убит во время рекогносцировки.
Приморский добровольческий отряд «Тигр» был организован в июне 2022 года, Ефремов стал его первым командиром. В феврале 2024 года он был назначен вице-губернатором Приморского края. В августе того же года после вторжения ВСУ в Курскую область отряд направился в регион, и Ефремов вместе с ним снова уехал на фронт.
В Кремле назвали гибель вице-губернатора геройской.
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