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Военная операция на Украине ,  
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МЧС сообщило о гибели служившего с вице-губернатором Приморья сотрудника

МЧС сообщило о гибели своего сотрудника, служившего с вице-губернатором Приморья
Сюжет
Военная операция на Украине

В Курской области при выполнении специальных задач погиб сотрудник управления МЧС по Приморскому краю Александр Иваровский, сообщила пресс-служба ведомства в телеграм-канале.

Мужчина погиб 2 февраля «при рекогносцировке маршрута движения от села Новоивановка к поселку Никольский», уточнили в МЧС. Он служил в составе добровольческого отряда «Тигр».

Иваровский ушел на фронт в сентябре 2023 года. До этого, в 2001 — 2004 годах, он принимал участие в контртеррористических операциях на Северном Кавказе.

В тот же день, 2 февраля, погиб начальник отряда «Тигр» — вице-губернатор Приморского края Сергей Ефремов. Как сообщал приморский губернатор Олег Кожемяко, Ефремов также был убит во время рекогносцировки.

Вице-губернатор Приморья погиб, возвращаясь с боевого задания
Политика
Сергей Ефремов

Приморский добровольческий отряд «Тигр» был организован в июне 2022 года, Ефремов стал его первым командиром. В феврале 2024 года он был назначен вице-губернатором Приморского края. В августе того же года после вторжения ВСУ в Курскую область отряд направился в регион, и Ефремов вместе с ним снова уехал на фронт.

В Кремле назвали гибель вице-губернатора геройской.

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Теги
МЧС Приморье Курская область
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