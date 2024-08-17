Приморский вице-губернатор отправился освобождать Курскую область от ВСУ
Бойцы отряда «Тигр», вернувшиеся домой с военной операции, решили отправиться в Курскую область для освобождения территории от украинских войск, сообщил приморский губернатор Олег Кожемяко.
«Возглавил дополнительное формирование первый командир «Тигров» — вице-губернатор Сергей Ефремов», — написал он.
Ефремову 51 год. Он окончил Военную академию Генштаба, в разные годы был вице-мэром Уссурийска и заместителем председателя ДОСААФ России по экономике и финансам, после чего возглавил добровольческий отряд «Тигр» — его сформировали летом 2022-го на базе 155-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты Тихоокеанского флота.
В феврале 2024 года Кожемяко назначил Ефремова вице-губернатором, курирующим внутреннюю политику региона.
Ефремов удостоен званий «Герой Приморья» с формулировкой «за заслуги перед государством, связанные с совершением героического подвига в ходе проведения спецоперации» и «Герой ДНР».
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