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Концерт Лолиты в Томске отменили

Лолита
Лолита (Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости)

Концерт Лолиты Милявской, запланированный на 13 февраля в Томске, не состоится. Об этом певица сообщила своим подписчикам в телеграм-канале, пояснив, что причиной стал разрыв договора аренды с Дворцом зрелищ и спорта города.

«Из всех концертов на этот месяц — февраль — остался один концерт в Красноярске. Томск тоже отменили сегодня утром. Сделали это, как всегда, красиво, интеллигентно. За двое суток до концерта передали, что директор зала не хочет меня видеть и что мы якобы не оплатили аренду, хотя она оплачена и платежки есть», — рассказала певица на опубликованном ею видео.

На официальном сайте площадки афиша мероприятия по-прежнему размещена, продажа билетов продолжается. Их стоимость варьируется от 3,5 до 9,5 тыс. руб., причем большая часть уже распродана.

Директор Дворца спорта Михаил Штадельман в разговоре с «РИА Томск» уточнил, что афиша с концертом Лолиты будет удалена в ближайшее время. Он также добавил, что организацией аренды занималась компания-посредник ООО «Арена-Т».

Представитель «Арены-Т» пояснил агентству, что расторжение договора субаренды было обоснованным. По его словам, организаторы тура не выполнили ряд условий: не предоставили подробное техническое задание для переоборудования зала, не согласовали списки оборудования и транспорта, а также не внесли оплату за аренду площадки в установленные сроки.

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В конце декабря 2023 года Лолита побывала на вечеринке, организованной блогером и телеведущей Настей Ивлеевой в московском клубе «Мутабор». Дресс-код мероприятия был заявлен как Almost Naked («Почти голый»).

Фотографии и видео с этого события быстро разлетелись по сети, вызвав широкий общественный резонанс. Гости вечеринки подверглись критике со стороны пользователей и некоторых СМИ.

После скандала концерты артистов, посетивших мероприятие, стали отменять. У Лолиты по инициативе общественников были отменены концерты в Новосибирске и Омске по инициативе омских казаков. Сама певица тогда поблагодарила поклонников за поддержку и заявила, что относится к отменам философски и привыкла к таким решениям.

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Лолита Милявская отмена концертов Томск
Лолита Милявская фото

Лолита Милявская

певица, актриса, телеведущая
14 ноября 1963 года
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