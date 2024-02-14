Лолита в ответ на отмену юбилейных концертов пообещала восстановить храм
Певица Лолита Милявская пообещала восстановить храм «на одной из новых территорий» после отмены ее юбилейного тура по всей России, видеообращение она опубликовала в своем телеграм-канале.
Певица обратилась к общественникам, которые пожаловались на ее участие в «голой вечеринке» блогера и телеведущей Анастасии Ивлеевой в московском клубе «Мутабор». «Откуда такое желание видеть людей раздавленными, пожелание спиться. Когда уже с нашей стороны, со стороны моей родины начали писать «чтоб ты сдохла, тварь», «чтоб сдохла вся твоя семья», мне так хотелось каждый раз сказать — побойтесь бога. Именно поэтому я сейчас буду принимать участие в восстановлении храма на одной из новых территорий», — сказала она.
Лолита отметила, что общественники считают ее «недостаточно раскаявшейся». Она напомнила, что на протяжении своей карьеры часто посещала госпитали во время разных вооруженных столкновений. «Я видела разные степени увечий, я покупала аппаратуру, я делала все возможное, чтобы в палатах, где люди, которые никогда не смогли бы прийти на мой концерт, могли смотреть хотя бы телевизор с разными развлекательными программами, чтобы он давал им возможность жить», — сообщила артистка. Напомнила она и о том, что на Украине ей запретили въезд в страну на десять лет за выступления в Крыму.
Она также назвала своим «оружием» выход на сцену. «После моих концертов хочется любить, хочется рожать детей, создавать семьи, сажать цветы, собирать урожай, делать что-то для себя, делать что-то для страны полезное. Я одна из первых, кто пел концерты в Донецке и Луганске. Я пела, а взрослые мужики плакали. А после концерта они мне рассказывали про боевые действия и про тот ужас, который они пережили и их семьи», — заключила Милявская.
Телеграм-канал SHOT 13 февраля со ссылкой на источник в концертной индустрии сообщил об отмене тура Милявской в честь ее 60-летия. В тот же день были отменены ее выступления в Перми 19 марта и Екатеринбурге 21 марта, а ранее в Новосибирске, Омске, Кургане и Московской области. «У меня не было юбилейного тура. Я успела его отработать до Нового года. После были плановые концерты. Ничего про отмены не знаю. Это к директорам площадок скорее вопрос» — так это сообщение прокомментировала накануне певица. В новом видеообращении она рассказала, что «прочла в прессе», что ее юбилейные концерты по стране полностью отменены.
«Голая вечеринка», в которой участвовала Милявская и многие другие артисты и представители шоу-бизнеса, прошла в декабре 2023 года, ее организовала блогер Анастасия Ивлеева. Фотографии и видео с мероприятия вызвали широкий резонанс и критику в адрес гостей. Артисты, посетившие мероприятие, сообщали, что их «вырезали из эфиров», их концерты начали отменять. Ивлеева и другие записали видео с извинениями.
После скандала участие Лолиты в отдельных шоу также было отменено, сама она жаловалась на то, что ее «вырезают из телевизионного эфира». Артистка назвала себя «поклонницей философского течения «стоицизм», которое учит держать удар».
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