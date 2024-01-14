Концерт Лолиты в Новосибирске отменили

Лолита Милявская (Фото: «Комсомольская правда» / Global Look Press)

Концерт Лолиты Милявской в Новосибирске, который должен был состояться в Дворце культуры железнодорожников 2 апреля, отменили. Об этом сообщило региональное издание «КП-Новосибирск» со ссылкой на ДКЖ.

«Да, действительно, концерт отменен. На электронных билетах указано, куда зрители могут обратиться, чтобы вернуть деньги», — рассказали в справочной площадки.

В афише на сайте ДКЖ концерт певицы не значится.

13 января с предложением запретить концерты Лолиты выступил глава Союза отцов Новосибирской области Сергей Майоров. Он отметил, что «выступлений подобных персонажей быть не должно», поскольку они «проявили себя с худшей стороны».

12 января был отменен концерт исполнительницы в Омске. В областном минкульте это объяснили тем, что певица не подписала договор на предоставление зала.

Днем ранее на странице Совета атаманов казачьего народа в социальной сети «ВКонтакте» появилось открытое письмо за подписью походного атамана Омского региона, которое призывало к отмене концерта Лолиты в Омске из-за ее участия в «голой вечеринке» Насти Ивлеевой. Милявская после срыва выступления сказала, что ей нечего комментировать и «это уже концерт казаков».

Вечеринка Ивлеевой с дресс-кодом Almost Naked («Почти голый») состоялась в московском клубе «Мутабор». Фотографии и видео с нее вызвали общественный резонанс и критику в адрес гостей. После этого выступления некоторых участников начали отменять.