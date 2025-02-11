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Политика ,  
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Посол Индонезии заявил о возможности возобновления переговоров по Су-35

Посол Индонезии Тавареш: возобновление переговоров по Су-35 с Россией возможно
Истребитель&nbsp;Су-35С
Истребитель Су-35С (Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости)

Возможности для возобновления переговоров по закупке Индонезией российских истребителей Су-35 в будущем открыты, заявил «РИА Новости» посол страны в Москве Жозе Тавареш.

«Мы никогда их (переговоры. — РБК) не отменяли», — отметил он.

В апреле 2024 года военный атташе посольства России в Индонезии Максим Лукьянов заявил, что Москва готова вернуться к переговорам о закупке российских истребителей Су-35 Джакартой, если власти страны сами изъявят такое желание.

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Политика
Фото:Марина Лысцева / ТАСС

В 2018 году индонезийское Минобороны планировало получить 11 истребителей Су-35 в обмен на поставки аграрной продукции в Россию. Стоимость контракта, который уже был заключен, составляла $1,14 млрд. Однако процесс затормозился на согласовании в индонезийском Министерстве торговли.

В 2021 году власти Индонезии отказались от контракта из-за нехватки бюджетных средств. Взамен индонезийское Минобороны решило закупить французские Dassault Rafale и F-15EX Eagle II производства США. Bloomberg со ссылкой на источники писало, что решение отказаться от сделки с Россией было принято под давлением администрации США: Вашингтон, по данным собеседников агентства, грозит Джакарте санкциями.

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