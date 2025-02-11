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Военная операция на Украине ,  
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Бусаргин сообщил о потушенном пожаре на промпредприятии в Саратове

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Александр Пирагис / Shutterstock
Фото: Александр Пирагис / Shutterstock

Пожар произошел на одном из промышленных предприятий в Саратове после атаки беспилотников Вооруженных сил Украины на регион, возгорание уже потушено, сообщил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин.

Ранее он информировал об отражении силами ПВО атаки дронов, обломки которых повредили промышленное предприятие в Саратове. По предварительным данным, никто не пострадал, уточнил Бусаргин.

Губернатор сообщил о повреждениях на предприятии в Саратове из-за БПЛА
Политика
Фото:Александр Полегенько / ТАСС

По данным Минобороны, над территорией региона за ночь  уничтожили 18 БПЛА, а всего над Россией — 40. В Саратове закрывали аэропорт на 2,5 часа, а аригородные поезда по техническим причинам задержали на перегоне Сазанка — Нефтяная в Саратовской области.

В январе Бусаргин говорил, что Энгельс и Саратов подверглись массированной атаке дронов, повреждения получили два предприятия. В Энгельсе тогда возникли проблемы с давлением в сетях холодного водоснабжения.

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Теги
Саратовская область Роман Бусаргин предприятие пожар дроны
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