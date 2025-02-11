Губернатор сообщил о повреждениях на предприятии в Саратове из-за БПЛА
Силы ПВО отразили атаку беспилотников, зафиксированы повреждения на промышленном предприятии в Саратове, сообщил губернатор Роман Бусаргин в телеграм-канале.
«В местах возможного падения обломков работают оперативные службы», — написал он.
По предварительным данным, никто не пострадал, уточнил Бусаргин.
До этого он сообщил об угрозе атаки дронов.
В январе Бусаргин говорил, что Энгельс и Саратов подверглись массированной атаке дронов, повреждения получили два предприятия. В Энгельсе тогда возникли проблемы с давлением в сетях холодного водоснабжения.
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