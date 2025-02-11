Губернатор сообщил о повреждениях на предприятии в Саратове из-за БПЛА

Силы ПВО сбили БПЛА, сказал Бусаргин. По предварительным данным, никто не пострадал, уточнил он

Силы ПВО отразили атаку беспилотников, зафиксированы повреждения на промышленном предприятии в Саратове, сообщил губернатор Роман Бусаргин в телеграм-канале.

«В местах возможного падения обломков работают оперативные службы», — написал он.

По предварительным данным, никто не пострадал, уточнил Бусаргин.

До этого он сообщил об угрозе атаки дронов.

В январе Бусаргин говорил, что Энгельс и Саратов подверглись массированной атаке дронов, повреждения получили два предприятия. В Энгельсе тогда возникли проблемы с давлением в сетях холодного водоснабжения.