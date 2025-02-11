Четыре российских аэропорта приостановили работу
Аэропорты Казани, Кирова, Саратова и Ульяновска временно не принимают и не отправляют рейсы, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.
Ограничения ввели рано утром 11 февраля «для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов». Спустя 2,5 часа ограничения отменили.
В Саратовской области этой ночью объявляли угрозу атаки беспилотников. Губернатор Роман Бусаргин сообщил о сбитых дронах и поврежденном промышленном предприятии. По данным Минобороны, над территорией региона уничтожили 18 БПЛА, а всего над Россией — 40, в том числе над Ростовской, Брянской, Волгоградской и Белгородской областями.
В Ростовской области дроны подавили в Шолоховском и Чертковском районах на севере региона, о пострадавших не сообщалось. Об отсутствии раненых написал и брянский губернатор Александр Богомаз.
Ограничения в саратовском аэропорту несколько раз вводили в январе на фоне атак дронов в области. Например, в начале месяца обломки одного из БПЛА упали на промышленный объект в Энгельсе, в результате начался сильный пожар, в городе был введен режим ЧС. Несколько дней спустя регион вновь подвергся массированной атаке, власти сообщали о повреждениях на промпредприятиях в Саратове и Энгельсе.
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