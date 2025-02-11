Трамп рассказал о разговоре с Си Цзиньпином после инаугурации
Президент США Дональд Трамп сообщил, что разговаривал с председателем КНР Си Цзиньпином после своей инаугурации.
«Я разговаривал с ним. И я также разговаривал с его людьми», — сказал он в интервью Fox News, отвечая на соответствующий вопрос ведущего.
Трамп отметил, что ему нравится разговаривать с Си, и заверил, что у них с лидером Китая «очень хорошие личные отношения».
Трамп вступил в должность президента США 20 января. За три дня до этого у него также состоялся телефонный разговор с Си. Трамп тогда назвал беседу хорошей и отметил, что Вашингтон и Пекин сделают все возможное, чтобы мир стал более безопасным. Во время беседы республиканец также призвал председателя КНР поспособствовать урегулированию конфликта на Украине.
1 февраля Трамп подписал указ о введении дополнительных 10-процентных пошлин на товары из Китая. Ранее значительная доля китайской продукции уже облагалась тарифами в 10 или 25%.
В ответ на решение Трампа Китай ввел 10-процентные пошлины на импорт американской нефти и сельскохозяйственной техники и 15-процентные — на уголь и сжиженный природный газ (СПГ) из США. Помимо этого, китайские власти подали иск к Соединенным Штатам во Всемирную торговую организацию (ВТО).
Трамп сначала говорил, что рассчитывает поговорить с Си, но после ответных мер Пекина заявил, что «не торопится» звонить ему.
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