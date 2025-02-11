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Возвращение Трампа в Белый дом ,  
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Трамп рассказал о разговоре с Си Цзиньпином после инаугурации

Сюжет
Возвращение Трампа в Белый дом
Дональд Трамп и Си Цзиньпин
Дональд Трамп и Си Цзиньпин (Фото: Kevin Lamarque / Reuters)

Президент США Дональд Трамп сообщил, что разговаривал с председателем КНР Си Цзиньпином после своей инаугурации.

«Я разговаривал с ним. И я также разговаривал с его людьми», — сказал он в интервью Fox News, отвечая на соответствующий вопрос ведущего.

Трамп отметил, что ему нравится разговаривать с Си, и заверил, что у них с лидером Китая «очень хорошие личные отношения».

Трамп вступил в должность президента США 20 января. За три дня до этого у него также состоялся телефонный разговор с Си. Трамп тогда назвал беседу хорошей и отметил, что Вашингтон и Пекин сделают все возможное, чтобы мир стал более безопасным. Во время беседы республиканец также призвал председателя КНР поспособствовать урегулированию конфликта на Украине.

В Белом доме заявили о беседе Трампа и Си Цзиньпина в следующие 48 часов
Политика
Дональд Трамп

1 февраля Трамп подписал указ о введении дополнительных 10-процентных пошлин на товары из Китая. Ранее значительная доля китайской продукции уже облагалась тарифами в 10 или 25%.

В ответ на решение Трампа Китай ввел 10-процентные пошлины на импорт американской нефти и сельскохозяйственной техники и 15-процентные — на уголь и сжиженный природный газ (СПГ) из США. Помимо этого, китайские власти подали иск к Соединенным Штатам во Всемирную торговую организацию (ВТО).

Трамп сначала говорил, что рассчитывает поговорить с Си, но после ответных мер Пекина заявил, что «не торопится» звонить ему.

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Дональд Трамп Си Цзиньпин разговор Китай США
Дональд Трамп фото

Дональд Трамп

политик, президент США
14 июня 1946 года
Цзиньпин Си фото

Цзиньпин Си

политик, председатель КНР
15 июня 1953 года
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