Трамп рассказал о разговоре с Си Цзиньпином после инаугурации

Дональд Трамп и Си Цзиньпин (Фото: Kevin Lamarque / Reuters)

Президент США Дональд Трамп сообщил, что разговаривал с председателем КНР Си Цзиньпином после своей инаугурации.

«Я разговаривал с ним. И я также разговаривал с его людьми», — сказал он в интервью Fox News, отвечая на соответствующий вопрос ведущего.

Трамп отметил, что ему нравится разговаривать с Си, и заверил, что у них с лидером Китая «очень хорошие личные отношения».

Трамп вступил в должность президента США 20 января. За три дня до этого у него также состоялся телефонный разговор с Си. Трамп тогда назвал беседу хорошей и отметил, что Вашингтон и Пекин сделают все возможное, чтобы мир стал более безопасным. Во время беседы республиканец также призвал председателя КНР поспособствовать урегулированию конфликта на Украине.

1 февраля Трамп подписал указ о введении дополнительных 10-процентных пошлин на товары из Китая. Ранее значительная доля китайской продукции уже облагалась тарифами в 10 или 25%.

В ответ на решение Трампа Китай ввел 10-процентные пошлины на импорт американской нефти и сельскохозяйственной техники и 15-процентные — на уголь и сжиженный природный газ (СПГ) из США. Помимо этого, китайские власти подали иск к Соединенным Штатам во Всемирную торговую организацию (ВТО).

Трамп сначала говорил, что рассчитывает поговорить с Си, но после ответных мер Пекина заявил, что «не торопится» звонить ему.