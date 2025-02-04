В Белом доме заявили о беседе Трампа и Си Цзиньпина в следующие 48 часов

Президент США Дональд Трамп проведет телефонный разговор с председателем КНР Си Цзиньпином в ближайшие 48 часов, заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.

По словам Ливитт, Трамп объявил о предстоящем в следующие два дня разговоре с Си.

Стороны обсудят нелегальные поставки фентанила в США, отметила представитель Белого дома.

Ранее президент США в ходе встречи с журналистами в Овальном кабинете анонсировал переговоры с председателем КНР в ближайшие 24 часа, передает Bloomberg.

«Что касается Китая. Будем разговаривать с Китаем, возможно, в ближайшие 24 часа», — заявил Трамп.

Ранее президент США Дональд Трамп подписал указ о введении тарифов на товары из Канады, Китая и Мексики. На импорт из Мексики и Канады пошлины составят 25%, а на товары из Китая — 10%. Новые правила ввоза продукции вступят в силу 4 февраля.

Трамп намеревался ввести пошлины против трех стран в ноябре 2024 года. Он объяснил свое решение борьбой с нелегальной миграцией и контрабандой конкретно из КНР синтетического наркотика фентанила. В китайском МИДе отметили, что Китай является страной с одной из самых строгих политик по борьбе с наркотиками, а распространение фентанила — проблема США.

3 февраля президент Мексики Клаудия Шейнбаум после телефонного разговора с Трампом заявила, что Вашингтон на месяц приостанавливает действие пошлин для Мехико.