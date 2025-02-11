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Военная операция на Украине ,  
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Погибшему на спецоперации вице-губернатору присвоили звание Героя России

Погибшему вице-губернатору Приморья Ефремову присвоили звание Героя России
Сюжет
Военная операция на Украине

Вице-губернатору Приморского края Сергею Ефремову, погибшему при выполнении боевого задания в Курской области, присвоено звание Героя России. Об этом сообщил глава региона Олег Кожемяко во время церемонии прощания с Ефремовым и его сослуживцами во Владивостоке, передает портал Vladivostok1.ru.

Решение о присвоении звания Ефремову было принято президентом Владимиром Путиным. Государственными наградами посмертно также наградили Александра Иваровского и Сергея Дмитриева, погибших вместе с вице-губернатором.

В Кремле ранее назвали гибель Ефремова геройской.

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Сергей Ефремов

Ефремов погиб 2 февраля, когда выезжал на рекогносцировку. Он был начальником приморского добровольческого отряда «Тигр». Подразделение было организовано в июне 2022 года, Ефремов тогда стал его первым командиром. Спустя полтора года, в феврале 2024-го, он был назначен вице-губернатором Приморского края. В августе того же года, после вторжения ВСУ в Курскую область, отряд направился в регион, и Ефремов вместе с ним снова уехал на фронт.

Иваровский, погибший вместе с Ефремовым, был сотрудником управления МЧС по Приморскому краю, он ушел на фронт в сентябре 2023 года. В ведомстве сообщали, что он был убит «при рекогносцировке маршрута движения от села Новоивановка к поселку Никольский».

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Теги
Приморский край Олег Кожемяко Курская область Герой России
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