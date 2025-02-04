Песков назвал героем погибшего на спецоперации вице-губернатора Приморья

Песков: вице-губернатор Приморья Ефремов погиб в курском приграничье как герой

Сергей Ефремов (Фото: Иван Дякин / Правительство Приморского края)

Погибший во время выполнения боевых задач в Курской области вице-губернатор Приморского края Сергей Ефремов был героем, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«Геройский человек геройски погиб», — сказал он.

Песков отметил вклад Ефремова в формирование добровольческого отряда «Тигр». Он был первым командиром подразделения.

Ефремов был назначен вице-губернатором Приморья, отвечающим за внутреннюю политику, в феврале 2024 года. В августе того же года после вторжения Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курскую область он отправился в регион и возглавил отряд «Тигр».

О смерти Ефремова стало известно 2 февраля. Губернатор Приморья Олег Кожемяко сообщил, что он погиб, возвращаясь с боевого задания. Глава региона подчеркнул, что Ефремов «был всегда на передовой позиции» и погиб во время рекогносцировки.