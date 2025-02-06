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Политика ,  
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Здание Русского дома в Баку будут продавать

Фото: Кямаля Алиева / РИА Новости
Фото: Кямаля Алиева / РИА Новости

Здание Русского дома в Баку собираются продавать, в связи с чем его сотрудникам необходимо освободить помещения. Об этом заявил глава Россотрудничества Евгений Примаков.

По его словам, собственник здания, где размещается российский культурный центр, «объявил, что он собирается продавать это здание, поэтому [они] должны его покинуть».

«У нас в любом случае была нехорошая перспектива оказаться на улице через два месяца по условно формальным причинам», — добавил глава Россотрудничества.

Примаков пояснил, что ранее начинались переговоры о том, что Русскому дому нужно новое здание. Их пришлось приостановить «в условиях эмоционального кризиса», отметил дипломат.

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Фото:riccbaku / Telegram

У него вызвали удивление и заявления, и действия азербайджанской стороны. 3 февраля 2025 года Азербайджан направил России ноту о прекращении деятельности Русского дома в Баку, который является представителем Россотрудничества в стране.

В МИД республики заявили, что организация не зарегистрирована как юридическое лицо в Азербайджане и нарушила законодательство страны. Баку ожидает, что российская сторона примет соответствующие меры по данному вопросу.

Ранее сообщалось, что Азербайджан также уведомил Россию о прекращении работы агентства Россотрудничество на своей территории.

Примаков отметил, что Россотрудничество много лет предлагало Минюсту и МИД Азербайджана зарегистрировать Русский дом или дать какие-то варианты его регистрации. «Однако на все эти письма методично азербайджанская сторона либо не давала ответа, либо уходила от прямых ответов», — добавил дипломат.

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Теги
Россотрудничество Евгений Примаков представительство Баку продажа
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