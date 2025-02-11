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Военная операция на Украине ,  
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Депутат заявил о найденном в зоне военной операции шоколаде с взрывчаткой

Депутат Гусев заявил о найденном в зоне военной операции шоколаде с взрывчаткой
Сюжет
Военная операция на Украине

В зоне военной операции на Украине нашли партию шоколада с взрывчаткой, сообщил «РИА Новости» первый зампред комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев.

Как отмечает агентство, депутат не уточнил, когда и где был обнаружен шоколад. Гусев отметил важность контроля за продуктами, которые попадают к российской армии, так как, по его словам, украинская сторона может использовать в своих интересах не только военные технологии.

При этом он не указал, откуда шоколад поставлялся.

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В конце декабря председатель Центризбиркома Элла Памфилова на заседании комиссии заявила, что украинские спецслужбы поставляют в Россию петарды с взрывчаткой. Она призвала членов ЦИК не покупать их и не использовать, а также предупредить об опасности родственников и близких.

В ноябре о взрывчатке под видом пиротехнических изделий предупреждал губернатор Калужской области Владислав Шапша, однако позднее он удалил фрагмент сообщения, в котором говорилось об этом.

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Теги
Дмитрий Гусев шоколад взрывчатка Военная операция на Украине
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