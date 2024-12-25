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Военная операция на Украине ,  
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Гладков ответил на данные о подмене украинцами петард взрывчаткой

Белгородский губернатор ответил на данные о завозе взрывчатки под видом петард
Сюжет
Военная операция на Украине

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что не обладает информацией о завозе украинцами на территорию региона взрывчатки под видом праздничных петард.

«У меня такой информации нет. Очень много ложной информации, которую враги распространяют, но бдительность важна», — сообщил он в своем телеграм-канале, отвечая на соответствующий вопрос.

Он напомнил, что в Белгородской области запрещено продавать пиротехнику, как и пускать салюты и фейерверки в праздничные дни во время военной операции.

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В ноябре калужский губернатор Владислав Шапша рассказал, ссылаясь на информацию спецслужб, что в новогодние праздники под видом пиротехнических изделий в Россию попытаются ввезти взрывчатые устройства. Впоследствии Шапша удалил фрагмент текста, в котором говорилось о взрывчатке.

Краснодарский оперштаб сообщал, что сообщения о продаже взрывчатки под видом пиротехники распространялись в домовых чатах, социальных сетях и мессенджерах среди жителей региона, но спецслужбы и правоохранительные ведомства не подтверждали такие случаи на территории края.

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Белгородская область Вячеслав Гладков взрывчатое вещество
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Вячеслав Гладков

политик, губернатор Белгородской области
15 января 1969 года
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