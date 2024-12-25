Гладков ответил на данные о подмене украинцами петард взрывчаткой
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что не обладает информацией о завозе украинцами на территорию региона взрывчатки под видом праздничных петард.
«У меня такой информации нет. Очень много ложной информации, которую враги распространяют, но бдительность важна», — сообщил он в своем телеграм-канале, отвечая на соответствующий вопрос.
Он напомнил, что в Белгородской области запрещено продавать пиротехнику, как и пускать салюты и фейерверки в праздничные дни во время военной операции.
В ноябре калужский губернатор Владислав Шапша рассказал, ссылаясь на информацию спецслужб, что в новогодние праздники под видом пиротехнических изделий в Россию попытаются ввезти взрывчатые устройства. Впоследствии Шапша удалил фрагмент текста, в котором говорилось о взрывчатке.
Краснодарский оперштаб сообщал, что сообщения о продаже взрывчатки под видом пиротехники распространялись в домовых чатах, социальных сетях и мессенджерах среди жителей региона, но спецслужбы и правоохранительные ведомства не подтверждали такие случаи на территории края.
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