Гладков ответил на данные о подмене украинцами петард взрывчаткой

Белгородский губернатор ответил на данные о завозе взрывчатки под видом петард

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что не обладает информацией о завозе украинцами на территорию региона взрывчатки под видом праздничных петард.

«У меня такой информации нет. Очень много ложной информации, которую враги распространяют, но бдительность важна», — сообщил он в своем телеграм-канале, отвечая на соответствующий вопрос.

Он напомнил, что в Белгородской области запрещено продавать пиротехнику, как и пускать салюты и фейерверки в праздничные дни во время военной операции.

В ноябре калужский губернатор Владислав Шапша рассказал, ссылаясь на информацию спецслужб, что в новогодние праздники под видом пиротехнических изделий в Россию попытаются ввезти взрывчатые устройства. Впоследствии Шапша удалил фрагмент текста, в котором говорилось о взрывчатке.

Краснодарский оперштаб сообщал, что сообщения о продаже взрывчатки под видом пиротехники распространялись в домовых чатах, социальных сетях и мессенджерах среди жителей региона, но спецслужбы и правоохранительные ведомства не подтверждали такие случаи на территории края.