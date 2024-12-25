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Военная операция на Украине ,  
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Памфилова предупредила коллег об украинских петардах с взрывчаткой

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Sebastian Kahnert / dpa / Global Look Press
Фото: Sebastian Kahnert / dpa / Global Look Press

Украинские спецслужбы поставляют в Россию петарды с взрывчаткой, заявила на заседании ЦИК председатель комиссии Элла Памфилова. Она призвала членов Центризбиркома не покупать их и не использовать, а также предупредить об опасности родственников и близких.

«Предупредите всех своих родственников: не покупать, не использовать и не зажигать [петарды], очень опасно», — сказала она. Глава ЦИК призвала объявить бойкот петардам и фейерверкам.

Памфилова добавила, что украинские спецслужбы по воздуху и иным путем поставляют в Россию петарды, которые оснащены взрывчаткой и детонатором мгновенного действия. «То есть человек зажигает петарду, которая взрывается мгновенно», — отметила председатель ЦИК.

Гладков ответил на данные о подмене украинцами петард взрывчаткой
Политика
Фото:Сергей Петров / news.ru / Global Look Press

В конце ноября в Краснодарском крае опровергли информацию о поставках взрывчатки под видом пиротехники. «Это намеренный вброс из неизвестного источника», — сообщила тогда пресс-служба оперативного штаба края.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков также заявил, что у него нет информации о завозе украинцами на территорию региона взрывчатки под видом праздничных петард. «Очень много ложной информации, которую враги распространяют, но бдительность важна», — отметил он.

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Персоны
ЦИК Элла Памфилова петарды
Элла Памфилова фото

Элла Памфилова

политик, председатель Центризбиркома
12 сентября 1953 года
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