ФСБ задержала новороссийца, хранившего взрывчатку в тайнике
В Новороссийске Краснодарского края сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) задержали мужчину, который собирался устроить теракт с использованием самодельного взрывного устройства. Возбуждено уголовное дело, сообщил РБК Краснодар.
Местного жителя задержали рядом с тайником, где он хранил вещество со взрывателем.
РБК запросил комментарий у Следственного комитета по Краснодарскому краю и в управлении ФСБ по региону.
Оперативники выяснили, что местный житель сам связался с проукраинской организацией через Telegram и получил от ее куратора задание забрать взрывчатку и взрыватель из тайника, говорится в сообщении.
Уточняется, что силовики задержали мужчину рядом с тайным хранилищем, из которого он достал самодельное взрывное устройство. Мужчина проходит по уголовному делу, возбужденному по статье об участии в деятельности террористической организации (ч. 2 ст. 205.5 УК РФ). Задержанный 1990 года рождения является гражданином Украины. Ему грозит до 20 лет лишения свободы.
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