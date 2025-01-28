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Военная операция на Украине ,  
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ФСБ задержала новороссийца, хранившего взрывчатку в тайнике

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Сергей Петров / news.ru / Global Look Press
Фото: Сергей Петров / news.ru / Global Look Press

В Новороссийске Краснодарского края сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) задержали мужчину, который собирался устроить теракт с использованием самодельного взрывного устройства. Возбуждено уголовное дело, сообщил РБК Краснодар.

Местного жителя задержали рядом с тайником, где он хранил вещество со взрывателем.

РБК запросил комментарий у Следственного комитета по Краснодарскому краю и в управлении ФСБ по региону.

Оперативники выяснили, что местный житель сам связался с проукраинской организацией через Telegram и получил от ее куратора задание забрать взрывчатку и взрыватель из тайника, говорится в сообщении.

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Фото:Кирилл Кухмарь / ТАСС

Уточняется, что силовики задержали мужчину рядом с тайным хранилищем, из которого он достал самодельное взрывное устройство. Мужчина проходит по уголовному делу, возбужденному по статье об участии в деятельности террористической организации (ч. 2 ст. 205.5 УК РФ). Задержанный 1990 года рождения является гражданином Украины. Ему грозит до 20 лет лишения свободы.

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ФСБ Краснодарский край Новороссийск новости
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