Обследование севшего на мель у Сахалина судна КНР отложили из-за шторма
В Сахалинской области водолазы из-за шторма не могут начать обследование севшего на мель китайского грузового корабля An Yang 2, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.
«Погодные условия не позволяют водолазам приступить к осмотру подводной части судна. Работы начнутся как только стихнет шторм», — говорится в сообщении.
Как отметила пресс-служба, около корабля уже установили 120 м подпорных стенок для предотвращения разлива нефтепродуктов, а специалисты строят к судну техническую дорогу для откачки топлива. Кроме этого, семь человек аварийно-спасательной группы Морспасслужбы разместили специальное оборудование в случае аварийного разлива нефти.
По состоянию на 13:19 мск 10 февраля, следов разлива нефтепродуктов Росморречфлот не обнаружил.
Грузовое судно An Yang 2 село на мель около порта Невельск в ночь на 9 февраля. На борту находятся 20 членов экипажа — все граждане Китая. Известно, что судно имеет длину 190 м и ширину 32 м. На его борту находится 700 т мазута, 50 т дизельного топлива и около 1000 т угля.
Ранее глава региона Валерий Лимаренко предположил, что китайский сухогруз может повторить сценарий 2021 года, когда владельцы севшего на мель китайского судна отказались решать проблему и бросили корабль.
Читайте РБК в Telegram.
Правительство изменит десятки законов для борьбы с кибермошенниками
Кремль ответил на слова Трампа о разговоре с Путиным
Трамп сообщил о состоявшемся разговоре с Путиным
Трюдо объяснил, зачем Трамп хочет «поглотить» Канаду
Эксперты дали прогноз по ключевой ставке на ближайшем заседании ЦБ
В Москве изменят правила аренды самокатов. Подробности
РБК запускает винный салон. Расписание
Эксперты усомнились в выгоде Трампа от редкоземельных металлов на Украине
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Названы районы Москвы с наибольшим снижением цен на вторичное жилье
Генетики назвали самые выносливые народы России
У дилеров скопилось свыше 300 тыс. нераспроданных китайских машин