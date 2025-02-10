Обследование севшего на мель у Сахалина судна КНР отложили из-за шторма

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В Сахалинской области водолазы из-за шторма не могут начать обследование севшего на мель китайского грузового корабля An Yang 2, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

«Погодные условия не позволяют водолазам приступить к осмотру подводной части судна. Работы начнутся как только стихнет шторм», — говорится в сообщении.

Как отметила пресс-служба, около корабля уже установили 120 м подпорных стенок для предотвращения разлива нефтепродуктов, а специалисты строят к судну техническую дорогу для откачки топлива. Кроме этого, семь человек аварийно-спасательной группы Морспасслужбы разместили специальное оборудование в случае аварийного разлива нефти.

По состоянию на 13:19 мск 10 февраля, следов разлива нефтепродуктов Росморречфлот не обнаружил.

Грузовое судно An Yang 2 село на мель около порта Невельск в ночь на 9 февраля. На борту находятся 20 членов экипажа — все граждане Китая. Известно, что судно имеет длину 190 м и ширину 32 м. На его борту находится 700 т мазута, 50 т дизельного топлива и около 1000 т угля.

Ранее глава региона Валерий Лимаренко предположил, что китайский сухогруз может повторить сценарий 2021 года, когда владельцы севшего на мель китайского судна отказались решать проблему и бросили корабль.