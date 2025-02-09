Китайское судно село на мель около Сахалина. Видео
В ночь на 9 февраля китайское грузовое судно An Yang 2 село на мель у берегов Сахалина.
По данным областного МЧС, на его борту находятся 20 человек, разлива топлива не зафиксировано. Связь с экипажем установлена, у них есть запасы еды и воды.
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