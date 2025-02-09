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Китайское судно село на мель около Сахалина. Видео

Китайское судно, севшее на мель у берегов Сахалина, засняли с воздуха
Китайское грузовое судно An Yang 2 село на мель у берегов Сахалина, на его борту находятся 20 человек. Спасательные работы пообещали начать после улучшения погодных условий

Китайское судно село на мель около Сахалина. Видео
Video

В ночь на 9 февраля китайское грузовое судно An Yang 2 село на мель у берегов Сахалина.

По данным областного МЧС, на его борту находятся 20 человек, разлива топлива не зафиксировано. Связь с экипажем установлена, у них есть запасы еды и воды.

Иностранное грузовое судно село на мель у Сахалина
Бизнес
Фото:info65mchs / Telegram
Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко взял на личный контроль ситуацию с An Yang 2. По его словам, решение о снятии судна с мели будет принято после улучшения погодных условий.

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Теги
Юлия Овчинникова Юлия Овчинникова
Россия Сахалин Китай судно сел на мель Валерий Лимаренко
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