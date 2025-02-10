Росморречфлот не выявил следов разлива нефтепродуктов на Сахалине
Следов разлива нефтепродуктов и загрязнения акватории в районе севшего на мель китайского грузового судна An Yang 2 около порта Невельск в Сахалинской области не обнаружено. Об этом сообщили в пресс-службе Росморречфлота.
Там отметили, что инспекторы осмотрели акваторию от аварийного судна до береговой черты на предмет утечек нефтепродуктов, установили 140 м сорбирующих бонов для защиты берега от возможного разлива топлива.
«По информации от капитана аварийного судна, имеются две пробоины в балластных танках и форпиках, утечек нефтепродуктов не обнаружено. Все запасы находятся в «подвесных» танках, и топливу ничего не угрожает. Все судовые системы и механизмы судна исправны», — говорится в сообщении.
В ведомстве добавили, что на судне в качестве груза находятся 1 тыс. т угля, а также 54 т дизельного топлива и 706 т мазута.
Грузовое судно An Yang 2 село на мель у побережья Сахалина в ночь на 9 февраля. На борту находятся 20 членов экипажа.
Ранее глава Сахалина Валерий Лимаренко заявил, что китайский сухогруз может повторить сценарий 2021 года, когда владельцы севшего на мель китайского судна отказались решать проблему и бросили корабль.
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