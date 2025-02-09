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Глава Сахалина назвал риски из-за севшего на мель сухогруза

Глава Сахалина: владельцы севшего на мель иностранного судна могут бросить его
Фото: limarenko_official / Telegram
Фото: limarenko_official / Telegram

Китайский сухогруз An Yang 2, который сел на мель около порта Невельск в Сахалинской области, может повторить сценарий 2021 года, когда владельцы севшего на мель китайского судна отказались решать проблему и бросили корабль. О подобных опасениях заявил глава региона Валерий Лимаренко в своем телеграм-канале.

По его словам, в настоящее время главной угрозой является экологическая сторона проблемы и возможный разлив нефтепродуктов, поскольку на борту судна находится 700 т мазута и около 100 т дизельного топлива. При этом утечки зафиксировано не было.

«Три года назад у нас такое же китайское судно было выброшено на берег в Холмском районе. <...> И оно не было утилизировано со стороны китайских владельцев, никакого обращения к нам не было», — рассказал Лимаренко в видео, прикрепленном к посту.

В результате российской стороне пришлось взять на себя всю работу по утилизации. Подобный опыт, как считает глава региона, вызывает «устойчивое предположение», что владельцы иностранного судна в этот раз так же «бросят судно». Лимаренко объяснил свои догадки тем, что у корабля имеются значительные повреждения, а его ремонт в таких условиях, как он полагает, невозможен.

Иностранное грузовое судно село на мель у Сахалина
Бизнес
Фото:info65mchs / Telegram

О том, что судно село на мель, накануне вечером сообщило местное МЧС. По данным ведомства, на борту находятся 20 человек экипажа. Как сообщили ранее «Осторожно, новости», SHOT и Baza, кораблем владеет китайская компания.

Судно вышло из китайского порта в городе Цзянъинь 26 января. Оно должно было прибыть в Невельск 2 февраля.

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Теги
Сахалин судно Китай Валерий Лимаренко
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