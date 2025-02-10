Рябков ответил на вопрос о «секретных контактах России и США»
Каналы взаимодействия России и США находятся в открытом состоянии, однако договоренностей о контактах на высшем уровне по-прежнему не было, заявил замминистра иностранных дел Сергей Рябков относительно возможной встречи президентов стран, передает корреспондент РБК.
Политик подчеркнул, что новой информации о переговорах между лидерами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом в настоящее время нет.
«И раньше, и сейчас говорим: каналы коммуникации открыты, в рабочем состоянии, но у нас нет договоренности о контактах на высшем уровне», — сказал Рябков.
По его словам, «никаких сдвигов не будет», если Вашингтон продолжит оказывать поддержку Киеву и не смягчит требования к Москве. Сигналы о готовности «могут быть любые», однако должны также происходить определенные сдвиги и на практике, считает политик.
Российская сторона, в свою очередь, готова и открыта к контактам, добавил Рябков.
О разговоре с Путиным Трамп рассказал в интервью New York Post (NYP) 8 февраля. Американский президент, не приводя детали, отметил, что во время беседы лидеры затронули тему украинского конфликта.
Кремль в очередной раз эту информацию не подтвердил, но и не опроверг. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что «коммуникации ведутся по разным каналам» и он может «чего-то не знать».
США запланировали контакты и с Киевом. Ранее, 7 февраля, Трамп сообщил, что вскоре собирается встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским.
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