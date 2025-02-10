На Сахалине занялись предотвращением разлива нефтепродуктов с балкера КНР

В порту Невельска у берегов Сахалина начались работы по предотвращению возможного разлива нефтепродуктов и установке боновых заграждений вокруг китайского судна, севшего на мель. Об этом сообщил в телеграм-канале губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко.

Глава региона подчеркнул, что ситуация находится под его личным контролем, а мониторинг ведется в круглосуточном режиме. Специалисты продолжают работу по обеспечению экологической безопасности акватории.

Грузовое судно An Yang 2 село на мель у побережья Сахалина в ночь на 9 февраля. На его борту находятся 20 членов экипажа. На борту — 700 т мазута и около 100 т дизельного топлива, утечки зафиксировано не было.

Глава региона заявил, что связь с экипажем поддерживается и спасательная операция начнется, как только улучшатся погодные условия. Основную угрозу, по его словам, представляет возможный разлив нефтепродуктов.