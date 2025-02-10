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Политика ,  
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Песков посоветовал дождаться назначения врио главы Новгородской области

Дмитрий Песков
Дмитрий Песков (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

Кандидатура временно исполняющего обязанности главы Новгородской области пока не утверждена, решение будет принято в ближайшее время. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Безусловно, стоит ожидать в ближайшее время, просто пока по врио, по состоянию на сейчас, не было принято решения, но это будет в самое ближайшее время», — сказал пресс-секретарь президента.

7 февраля президент Владимир Путин досрочно уволил губернатора Новгородской области Андрея Никитина. Решение принято в связи с переходом экс-губернатора на другую работу, в Минтранс России на должность замминистра. Последнюю ранее занимал Дмитрий Баканов, который перешел на пост главы «Роскосмоса» вместо Юрия Борисова.

Никитин возглавлял Новгородскую область с 2017 года: в феврале Путин назначил его временно исполняющим обязанности губернатора региона. В сентябре того же года Никитин победил на выборах, а в 2022 году начался его второй срок на посту губернатора.

7 февраля экс-губернатор записал видеообращение к жителям Новгородской области, в котором поблагодарил их за «насыщенные и плодотворные восемь лет» жизни и работы в регионе. Никитин отметил, что перед ним «стоят новые задачи, которые <...> намерен исполнять так же ответственно, как делал это на новгородской земле».

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Дмитрий Песков Андрей Никитин Новгородская область отставка экс-губернатор
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Дмитрий Песков

пресс-секретарь президента России
17 октября 1967 года
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