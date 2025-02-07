Путин отправил в отставку губернатора Новгородской области Никитина

Андрей Никитин (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Президент Владимир Путин досрочно уволил губернатора Новгородской области Андрея Никитина. Указ опубликован на сайте Кремля.

В нем говорится, что Никитин подал в отставку по собственному желанию «в связи с переходом на другую работу». Какую должность он займет, не уточняется. Путин принял отставку.

На этой неделе ушедший с поста губернатор был переназначен в президиум Госсовета, он возглавляет там комиссию по направлению «Экологическое благополучие».

Накануне Никитин обозначил основные задачи на 2025 год по итогам своего послания. «Все, о чем говорилось в послании, это результат общения с нашими жителями, понимания тех проблем и задач, которые стоят перед регионом. Это, безусловно, то, что связано с развитием нашего пилота по рождаемости, инициативы в области экономики, поддержки малых технологических компаний, в сфере здравоохранения по повышению качества медицинского обслуживания. Безусловно, к понятию качества относится и медицинское питание — это тоже болевая точка, которую мы с вами должны решить. Это вопросы, связанные с развитием сферы ЖКХ, культуры, а также с поддержкой ребят, которые участвуют в специальной военной операции», — заявил он.

В декабре в интервью РБК экс-губернатор предлагал сделать семейную политику задачей «по-настоящему всей страны», продолжить работу по популяризации многодетности, а также задуматься над тем, как властям лучше «донастроить» материнский капитал, чтобы поддержать тех, кто рожает третьего и последующих детей. «Мне кажется, люди не из-за кешбэка заводят детей. Так что это снова вопрос ценностей», — отмечал также он. После этого демограф Алексей Ракша обвинил его в проведении политики, которая привела к «самому большому обвалу рождаемости» в Северо-Западном федеральном округе. Никитин в ответ призвал не переходить на личности, поскольку «эмоции превалировать над аргументами не должны», и привел статистику, согласно которой с 2020 года в Новгородской области наблюдается рост доли рождений первых детей в общем количестве рождений (2020 год — 30,2%, 2023 год — 34%).

В сентябре 2024 года Путин встречался с губернаторов в Кремле. Он обращал внимание на такие проблемы, как нехватка узких специалистов в системе здравоохранения области, ремонт школ.

Никитин был назначен врио губернатора Новгородской области в феврале 2017 года. До этого был гендиректором АНО «Агентство стратегических инициатив по

продвижению новых проектов». В сентябре 2017 года он победил на выборах главы региона. В сентябре 2022 года был переизбран на второй срок.