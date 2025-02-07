Ушедший с поста губернатор Никитин поблагодарил новгородцев

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Экс-губернатор Андрей Никитин, 7 февраля покинувший эту должность, поблагодарил жителей Новгородской области. Видеообращение к новгородцам он выложил в своем телеграм-канале.

«Дорогие новгородцы! Это были насыщенные и плодотворные 8 лет», — написал он под роликом.

Никитин возглавлял Новгородскую область с 2017 года. Президент России назначил его временно исполняющим обязанности губернатора в феврале того года, в сентябре его избрали на выборах. В 2022 году Никитин начал свой второй срок на посту губернатора.

По его словам, после принятой президентом отставки перед ним «стоят новые задачи, я их буду исполнять так же ответственно, как делал это на новгородской земле».

Как рассказал РБК источник, знакомый с кадровым решением, и подтвердил источник, знакомый с Никитиным, экс-губернатор займет должность заместителя министра транспорта Романа Старовойта. Позднее эту информацию подтвердила пресс-служба правительства.

Никитин напомнил, что, когда он был назначен исполняющим обязанности главы Новгородской области, ему поначалу «было сложно».

«На всем этом пути я работал с вами, с каждым из вас — врачами, учителями, дорожниками, работниками ЖКХ, главами муниципалитетов, со всеми теми, кто олицетворяет собой понятие «новгородская земля». В какой-то момент у меня появилась уверенность, что мы с вами родные и близкие люди, у которых общая судьба», — поделился Никитин.

Он назвал регион своей второй родиной и пообещал помнить и стремиться возвращаться в область.

«Все, что будет от меня зависеть, чтобы великий, тысячелетний край, родина нашей страны и государственности, земля, без которой невозможно понять Россию, процветала и развивалась», — заверил он.