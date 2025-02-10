 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Минобороны сообщило о 15 сбитых дронах ВСУ за ночь

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Минобороны России / Global Look Press
Фото: Минобороны России / Global Look Press

Силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 15 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) в ночь на 10 февраля. Об этом сообщает Минобороны.

В ведомстве отметили, что семь дронов были перехвачены над территорией Краснодарского края; три беспилотника — над территорией Брянской области, два БПЛА — над Ростовской областью и по одному дрону — над территорией Крыма, а также Белгородской и Курской областей.

В центре Краснодара обломки дрона упали на крышу ЖК
Политика
ЖК Центральный на карте Краснодара

В ночь на 10 февраля в Краснодаре сработала система ПВО, обломки украинского беспилотника упали на жилой дом в районе Сенного рынка. Глава города Евгений Наумов уточнил, что обломки упали на технические помещения на крыше здания.

Накануне средства ПВО перехватили 35 украинских беспилотников. В ночь на 9 февраля большинство беспилотников сбили над Курской областью (18). Четыре уничтожили в Орловской области и Краснодарском крае. По три БПЛА перехватили над Воронежской и Ростовской областями, в Брянской, Тульской областях и Крыму сбили по одному дрону.

Читайте РБК в Telegram.

WP рассказала о попавших в «черную дыру» мигрантах в Гуантанамо

Кремль ответил на слова Трампа о разговоре с Путиным

Трамп сообщил о состоявшемся разговоре с Путиным

Трюдо объяснил, зачем Трамп хочет «поглотить» Канаду

Десятки Jaguar нашли на кладбище машин в Великобритании. Фото

Новые правила покупки жилья за маткапитал. Что изменилось

РБК запускает винный салон. Расписание

Топ-10 сетей фастфуда в России по количеству точек. Инфографика

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов

В МГУ назвали две главные проблемы зумеров

Генетики назвали самые выносливые народы России

У дилеров скопилось свыше 300 тыс. нераспроданных китайских машин
Теги
Минобороны дроны Военная операция на Украине Краснодарский край
Материалы по теме
В центре Краснодара обломки дрона упали на крышу ЖК
Политика
Минобороны сообщило о 35 сбитых за ночь дронах
Политика
В еще одном регионе юга России заявили об отражении атаки беспилотников
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 8 февраля
EUR ЦБ: 101,22 (+0,55) Инвестиции, 07 фев, 17:52 Курс доллара на 8 февраля
USD ЦБ: 97,28 (+0,37) Инвестиции, 07 фев, 17:52
Небензя назвал «принципиально важное» условие для соглашения по УкраинеПолитика, 08:15
ЦБ увидел риск дефолтов для россиян при покупке жилья в рассрочкуФинансы, 08:00
Аналитики назвали самый подешевевший и подорожавший алкоголь в РоссииВино, 08:00
Трамп поручил Минфину прекратить чеканку одноцентовых монетФинансы, 07:58
Минобороны сообщило о 15 сбитых дронах ВСУ за ночьПолитика, 07:42
Оператор в США начал тестировать спутниковую связь на базе StarlinkТехнологии и медиа, 07:27
Мутко уточнил сроки выхода «Дом.РФ» на IPOФинансы, 07:10
Призвание: как найти дело, для которого вы созданы
Интенсив РБК Pro поможет разобраться в себе и прекратить поиски
Подробнее
Россияне рассказали, насколько важна для них успешность карьеры партнераLife, 07:00
Управляющий Суэцким каналом оценил срок нормализации его работыПолитика, 06:36
Определился победитель СупербоулаСпорт, 06:25
В еще одном регионе юга России заявили об отражении атаки беспилотниковПолитика, 06:20
Большинство россиян не приготовили финансовую подушку на старостьПолитика, 06:00
Россиянам напомнили об изменении схемы оплаты отопления с 1 мартаОбщество, 05:51
Макрон призвал Трампа решать приоритетные проблемы, а не угрожать ЕСПолитика, 05:36