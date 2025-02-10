Минобороны сообщило о 15 сбитых дронах ВСУ за ночь

Фото: Минобороны России / Global Look Press

Силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 15 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) в ночь на 10 февраля. Об этом сообщает Минобороны.

В ведомстве отметили, что семь дронов были перехвачены над территорией Краснодарского края; три беспилотника — над территорией Брянской области, два БПЛА — над Ростовской областью и по одному дрону — над территорией Крыма, а также Белгородской и Курской областей.

В ночь на 10 февраля в Краснодаре сработала система ПВО, обломки украинского беспилотника упали на жилой дом в районе Сенного рынка. Глава города Евгений Наумов уточнил, что обломки упали на технические помещения на крыше здания.

Накануне средства ПВО перехватили 35 украинских беспилотников. В ночь на 9 февраля большинство беспилотников сбили над Курской областью (18). Четыре уничтожили в Орловской области и Краснодарском крае. По три БПЛА перехватили над Воронежской и Ростовской областями, в Брянской, Тульской областях и Крыму сбили по одному дрону.