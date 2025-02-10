Женщина получила ранение при атаке дрона в Курской области
Жительница деревни Малый Каменец Большесолдатского района Курской области получила ранения при атаке беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн.
«Она получила осколочные ранения средней тяжести. Наши военные доставили женщину в областную клиническую больницу, где ей оказывается вся необходимая помощь», — уточнил он.
Хинштейн добавил, что поручил врио министра здравоохранения Екатерине Письменной навестить пострадавшую в больнице.
За прошедшую ночь российские силы противовоздушной обороны ПВО уничтожили 15 беспилотников ВСУ.
В Краснодаре в это время сработала система ПВО, обломки украинского беспилотника упали на жилой дом в районе Сенного рынка. Глава города Евгений Наумов уточнил, что обломки упали на технические помещения на крыше здания.
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