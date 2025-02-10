 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Женщина получила ранение при атаке дрона в Курской области

Хинштейн: женщина в Курской области ранена при атаке дрона
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: сервис «Яндекс.Карты»
Фото: сервис «Яндекс.Карты»

Жительница деревни Малый Каменец Большесолдатского района Курской области получила ранения при атаке беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн.

«Она получила осколочные ранения средней тяжести. Наши военные доставили женщину в областную клиническую больницу, где ей оказывается вся необходимая помощь», — уточнил он.

Хинштейн добавил, что поручил врио министра здравоохранения Екатерине Письменной навестить пострадавшую в больнице.

Минобороны сообщило об отражении трех контратак ВСУ в Курской области
Политика
Фото:Сергей Бобылев / РИА Новости

За прошедшую ночь российские силы противовоздушной обороны ПВО уничтожили 15 беспилотников ВСУ.

В Краснодаре в это время сработала система ПВО, обломки украинского беспилотника упали на жилой дом в районе Сенного рынка. Глава города Евгений Наумов уточнил, что обломки упали на технические помещения на крыше здания.

Читайте РБК в Telegram.

WP рассказала о попавших в «черную дыру» мигрантах в Гуантанамо

Кремль ответил на слова Трампа о разговоре с Путиным

Трамп сообщил о состоявшемся разговоре с Путиным

Трюдо объяснил, зачем Трамп хочет «поглотить» Канаду

Десятки Jaguar нашли на кладбище машин в Великобритании. Фото

Новые правила покупки жилья за маткапитал. Что изменилось

РБК запускает винный салон. Расписание

Топ-10 сетей фастфуда в России по количеству точек. Инфографика

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов

В МГУ назвали две главные проблемы зумеров

Генетики назвали самые выносливые народы России

У дилеров скопилось свыше 300 тыс. нераспроданных китайских машин
Теги
Персоны
Курская область Александр Хинштейн дроны пострадавшая Военная операция на Украине
Александр Хинштейн фото

Александр Хинштейн

политик, врио губернатора Курской области
26 октября 1974 года
Материалы по теме
Минобороны сообщило об отражении трех контратак ВСУ в Курской области
Политика
Хинштейн назвал ситуацию с бюджетом Курской области «очень плохой»
Политика
Зеленский назвал вторжение в Курскую область воплощением принципа Трампа
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 8 февраля
EUR ЦБ: 101,22 (+0,55) Инвестиции, 07 фев, 17:52 Курс доллара на 8 февраля
USD ЦБ: 97,28 (+0,37) Инвестиции, 07 фев, 17:52
Серена Уильямс исполнила победный танец над Шараповой на СупербоулеСпорт, 11:25
Науседа объявил о разрыве с энергокольцом БРЭЛЛ словами «Goodbye, Russia»Политика, 11:23
ФСБ задержала руководство УлГТУ из-за не знающих русский студентовОбщество, 11:11
Как выглядят пять самых дорогих продаваемых в 2025 году домов РоссииНедвижимость, 11:09
Посол заявил, что Россия уважает нейтральный курс ТуркменииПолитика, 11:05
Зачем и как учить управленцев работе с ИИ: три аргумента и четыре шагаPro, 11:03
Кишинев сообщил об изменении схемы поставки газа Приднестровью и условияхПолитика, 10:56
Как добиваться желаемого в любом разговоре
Овладейте действенными техниками на интенсиве РБК Pro «Искусство убеждать»
Подробнее
Где купить квартиру в 2025 году: 5 новых проектов в Москве и областиРБК и ПИК, 10:48
Канье Уэст удалил свой аккаунт в X после серии оскорбительных твитовТехнологии и медиа, 10:46
Церковь Англии сочла безалкогольное вино не подходящим для причастияВино, 10:46
Даниил Медведев опустился в рейтинге ATPСпорт, 10:44
Бекмансуров устроил стрельбу в пермском вузе в самый загруженный деньОбщество, 10:42
Военная операция на Украине. ГлавноеПолитика, 10:39
Как изменится рынок big data в 2025 году: 5 ключевых трендовТренды, 10:37