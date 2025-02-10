В центре Краснодара обломки дрона упали на крышу ЖК
В Краснодаре сработала система ПВО, обломки украинского беспилотника упали на жилой дом, сообщил глава города Евгений Наумов.
«Около 2-х часов ночи наши ПВО сбили украинский дрон над Краснодаром. Обломки упали на дом в районе Сенного рынка, но только на технические помещения на крыше», — сказано в сообщении.
Губернатор Вениамин Кондратьев уточнил, что повреждения получил жилой комплекс «Центральный». «Обломки упали на техническую надстройку на 19 этаже здания. По предварительной информации, пострадавших нет», — написал он в телеграм-канале.
ЖК расположен на улице Буденного, 129.
Позднее Кондратьев сообщил, что еще один беспилотник был сбит в поселке Афипском Северского района (вблизи этого населенного пункта располагается одноименный нефтеперерабатывающий завод). «К сожалению, обломки повредили частный дом. Никто не пострадал, на месте работают специальные службы», — добавил глава края.
На фоне атаки краснодарские власти напомнили о запрете на съемку работы ПВО и беспилотников.
Этой ночью система ПВО работала также в Брянской области. Губернатор Александр Богомаз сообщил о трех сбитых дронах.
Краснодарский край подвергся атаке беспилотников также в ночь на 8 февраля. Тогда в небе над регионом нейтрализовали два дрона. В Славянском районе края при падении обломков БПЛА в пяти домах была повреждена кровля и окна. Всего в ту ночь в России сбили 36 дронов — также в Ростовской, Волгоградской и Белгородской областях.
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