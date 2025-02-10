 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

В ХМАО загорелся многоквартирный жилой дом

В Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО) загорелся жилой дом, площадь пожара составила 700 кв. м. Об этом сообщила пресс-служба МЧС в телеграм-канале. 

На сайте ведомства уточняется, что сообщение о возгорании в одноэтажном многоквартирном доме, расположенном в поселке Западный города Нягань, поступило диспетчеру 10 февраля в 01:46 по местному времени (9 февраля 23:46 по московскому времени). Первое подразделение прибыло к месту вызова через девять минут. Пожар был локализован через два с половиной часа.

По данным экстренных служб, из здания самостоятельно эвакуировались пять человек. Пострадавших нет. На месте происшествия задействованы 32 специалиста и 9 единиц техники.

Около 4:40 мск (6:40 по местному времени) МЧС сообщило о ликвидации открытого горения в здании.

Сотрудники Росгвардии эвакуировали 36 человек при пожаре на Электрозаводе
Общество

Накануне вечером 8 февраля загорелось здание бывшего Электрозавода на востоке Москвы. Пожарные спасли 80 человек, еще 120 смогли эвакуироваться самостоятельно. В результате происшествия пятеро пострадавших были госпитализированы, их жизни вне опасности. Пожар был полностью ликвидирован.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту оказания услуг, не соответствующих требованиям безопасности.

Читайте РБК в Telegram.

WP рассказала о попавших в «черную дыру» мигрантах в Гуантанамо

Кремль ответил на слова Трампа о разговоре с Путиным

Трамп сообщил о состоявшемся разговоре с Путиным

Трюдо объяснил, зачем Трамп хочет «поглотить» Канаду

Десятки Jaguar нашли на кладбище машин в Великобритании. Фото

Новые правила покупки жилья за маткапитал. Что изменилось

РБК запускает винный салон. Расписание

Топ-10 сетей фастфуда в России по количеству точек. Инфографика

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов

В МГУ назвали две главные проблемы зумеров

Генетики назвали самые выносливые народы России

У дилеров скопилось свыше 300 тыс. нераспроданных китайских машин
Теги
пожар локализация ХМАО Нягань
Материалы по теме
Пожар в здании бывшего электрозавода в Москве полностью потушили
Общество
МЧС сообщило о локализации пожара в здании Электрозавода
Общество
В здании Электрозавода в Москве произошел пожар
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 8 февраля
EUR ЦБ: 101,22 (+0,55) Инвестиции, 07 фев, 17:52 Курс доллара на 8 февраля
USD ЦБ: 97,28 (+0,37) Инвестиции, 07 фев, 17:52
В Приморском крае 14 человек пострадали в ДТП с лесовозом и автобусомОбщество, 05:19
В ХМАО загорелся многоквартирный жилой домОбщество, 05:00
Bloomberg узнал о покупке хедж-фондом Elliott «значительной доли» в BPБизнес, 04:43
Трамп назвал Канаду нежизнеспособной страной, полагающейся на защиту СШАПолитика, 04:24
Axios сообщил о «самолете-приманке» из-за риска покушения Ирана на ТрампаПолитика, 04:05
На Сахалине занялись предотвращением разлива нефтепродуктов с балкера КНРОбщество, 03:48
Эрдоган раскритиковал план Трампа выселить палестинцев из сектора ГазаПолитика, 03:30
Призвание: как найти дело, для которого вы созданы
Интенсив РБК Pro поможет разобраться в себе и прекратить поиски
Подробнее
В центре Краснодара обломки дрона упали на крышу ЖКПолитика, 03:09
Около 150 тыс. абонентов в Тбилиси остались без газаОбщество, 02:51
В Госдуме предложили увеличить страховую пенсию работающим пенсионерамОбщество, 02:32
Трамп анонсировал введение пошлин в 25% на сталь и алюминий из всех странПолитика, 02:14
Шольц высказался против ударов Украины вглубь территории РоссииПолитика, 01:52
Литва попросит у ЕС €34 млн на охрану подводных кабелейПолитика, 01:33
Трамп отказался раскрыть, как часто он общался с ПутинымПолитика, 01:17