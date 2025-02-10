В ХМАО загорелся многоквартирный жилой дом

В Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО) загорелся жилой дом, площадь пожара составила 700 кв. м. Об этом сообщила пресс-служба МЧС в телеграм-канале.

На сайте ведомства уточняется, что сообщение о возгорании в одноэтажном многоквартирном доме, расположенном в поселке Западный города Нягань, поступило диспетчеру 10 февраля в 01:46 по местному времени (9 февраля 23:46 по московскому времени). Первое подразделение прибыло к месту вызова через девять минут. Пожар был локализован через два с половиной часа.

По данным экстренных служб, из здания самостоятельно эвакуировались пять человек. Пострадавших нет. На месте происшествия задействованы 32 специалиста и 9 единиц техники.

Около 4:40 мск (6:40 по местному времени) МЧС сообщило о ликвидации открытого горения в здании.

Накануне вечером 8 февраля загорелось здание бывшего Электрозавода на востоке Москвы. Пожарные спасли 80 человек, еще 120 смогли эвакуироваться самостоятельно. В результате происшествия пятеро пострадавших были госпитализированы, их жизни вне опасности. Пожар был полностью ликвидирован.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту оказания услуг, не соответствующих требованиям безопасности.