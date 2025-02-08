Пожар в здании бывшего электрозавода в Москве полностью потушили

Пожарные полностью потушили огонь в здании бывшего электрозавода на востоке Москвы. Об этом сообщило МЧС.

«Пожар в Москве полностью ликвидирован», — сообщило ведомство.

Пятеро человек госпитализированы, их жизни ничего не угрожает.

Пожар начался вечером 8 февраля. Сотрудники МЧС спасли из горящего здания 80 человек, еще 120 эвакуировались самостоятельно.

Площади в здании арендуют многие организации, в том числе частный бизнес. По данным SHOT, возгорание случилось в студии танцев.

Следственный комитет возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.