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Общество ,  
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Пожар в здании бывшего электрозавода в Москве полностью потушили

Пожарные полностью потушили огонь в здании бывшего электрозавода на востоке Москвы. Об этом сообщило МЧС.

«Пожар в Москве полностью ликвидирован», — сообщило ведомство.

Пятеро человек госпитализированы, их жизни ничего не угрожает.

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Фото:Алексей Майшев / РИА Новости

Пожар начался вечером 8 февраля. Сотрудники МЧС спасли из горящего здания 80 человек, еще 120 эвакуировались самостоятельно.

Площади в здании арендуют многие организации, в том числе частный бизнес. По данным SHOT, возгорание случилось в студии танцев.

Следственный комитет возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

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Теги
пожар Москва здание МЧС
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