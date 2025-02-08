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Сотрудники Росгвардии эвакуировали 36 человек при пожаре на Электрозаводе

Сотрудники Росгвардии эвакуировали 36 человек при пожаре на Электрозаводе
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Сотрудники Росгвардии Москвы помогли эвакуировать 36 человек из горящего административного здания на улице Электрозаводская. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

После поступления сообщения о пожаре на Электрозаводскую прибыли три экипажа Росгвардии. Совместно с экстренными службами они оцепили территорию и начали выводить людей из задымленных офисных помещений.

Спасательная операция продолжалась до полной эвакуации находившихся внутри сотрудников и посетителей

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Фото:Алексей Майшев / РИА Новости

Возгорание в здании Электрозавода на востоке Москвы произошло вечером 8 февраля. По данным МЧС на 21.00 пожар локализовали на площади 300 кв. м, открытое горение ликвидировано. Из здания были спасены 80 человек, еще 120 эвакуировались самостоятельно.

После пожара были госпитализированы пять человек. Угрозы их жизням нет, пострадавшим оказывают необходимую медицинскую помощь.

Все находившиеся внутри, по предварительным данным, покинули помещение. Причины пожара устанавливаются.

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Теги
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